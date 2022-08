Comandante del Ejército defendió suspensión de los bombardeos: “La vida del humano siempre va a estar por encima”

General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, nuevo comandante del Ejército. Crédito: Colprensa.

Ya van más de 15 días de gobierno del presidente Gustavo Petro y varios cambios ha hecho el primer jefe de Estado de izquierda que tiene el país. Uno de ellos es la puntualización en los derechos humanos por parte de las Fuerzas Públicas, inclusive junto a uno de sus ministros ha resaltado el replanteamiento de bombardeos para evitar la muerte de menores de edad reclutados por grupos criminales.

“Los menores reclutados forzosamente por grupos ilegales son víctimas de esta violencia, (...) por lo tanto toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no puede poner en peligro la vida de estas víctimas”, afirmó en rueda de prensa el ministro de Defensa Iván Velásquez.

Esta afirmación ha dejado con duda a un amplio sector de la oposición que afirma que esta acción provocará que aumente el reclutamiento de menores y el accionar de los grupos terroristas. Respecto a las dudas el Comandante del Ejército Nacional el Mayor General Luis Mauricio Ospina indicó a La W.

“Estamos en la construcción de nuevas estrategias que estén a concordancia con la intención del gobierno, los bombardeos realmente han sido algo que ha sido clave, en una época del país cumplieron una función supremamente importante, tan es así que nos permitieron llevar las FARC a una mesa de negociaciones, pero en este momento hay una dinámica que se percibe diferente y seguimos haciendo la tarea en buscar que esos objetivos puedan entregarse de una manera positiva”.

Sobre las acciones operacionales puntualizó que no han sido suspendidos los bombardeos sino regulados para que sigan una serie de parámetros. “Para esta ocasión sí tenemos limitación de bombardeos, porque no están suspendidos, es decir lo que manifestó el señor Ministro, es que deben haber unas condiciones como siempre lo hemos hecho, en el que se verificará como siempre lo hemos hecho y tomaremos decisiones al respecto. Lo que si tenemos que tener en claro, que no es nuevo para nosotros, prima la vida por encima de cualquier cosa, la vida del humano siempre va estar por encima de cualquier situación”, mencionó el Comandante del Ejército Nacional.

Algo que resaltó el Mayor General Luis Mauricio Ospina, es la lucha para hacer que más criminales se desmovilicen y se reintegren a la vida civil, de igual manera indicó que el problema de la criminalidad esta siendo combatido en conjunto con las diferentes fuerzas operacionales, de igual manera indicó que debe haber un acompañamiento institucional para corregir esas ausencias estatales que han producido el crecimiento desmedido de bandas delincuenciales.

“El tema de los menores (reclutamiento) que es ilícito ha sido algo no nuevo, entonces vamos a trabajar en la tarea que haya desmovilizaciones y evitar que los niños vayan a esos campamentos. Dentro de ello tenemos un trabajo integral que vamos a continuar haciendo y busca que haya un apoyo institucional en el territorio”, mencionó el Comandante del Ejército a La W.

Mucha especulación se generó con los llamados a calificar servicios por antigüedad de 24 generales del Ejército, para darle paso al nombramiento del general Ospina. En este punto el comandante del Ejército indicó que es normal y que los medios han sido los encargados de generar tensión con el asunto.

“Cuando el señor presidente toma la decisión que yo conduzca los caminos del Ejército Nacional hay una serie de compañeros que deben hacerse a el lado porque así es, sí en un momento determinado a mí me hubiese correspondido hacerlo, yo lo habría hecho porque esa es nuestra disciplina así funcionamos nosotros”.

Para concluir indicó el comandante que su compromiso es garantizar la seguridad del señor presidente y la legalidad en el Estado colombiano.

