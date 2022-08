Aida Victoria Merlano reveló lo que le gustaría hacer con su amor platónico, un famoso español

Aida Victoria Merlano, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @aidavictoriam

Fácilmente se podría describir a Aida Victoria Merlano como una mujer sin filtros para hablar de cualquier tema. De este modo, desde sus redes sociales ha tocado temas políticos, de farándula, sobre sexualidad, sobre el amor y la lista sigue ampliamente.

A su vez, haciendo uso de su buen sentido del humor también ha compartido videos enfocados en la comedia o simplemente ha hablado jocosamente de ciertas cosas, como la que se viene a continuación.

Durante los recientes días, en sus Historias de Instagram la creadora de contenido dio cuenta de lo que haría “si Mario Casas fuera cantante y me montara al escenario”. De esta manera, la barranquiellera demostró su atracción hacia el actor español.

Entonces, en lo corrido del clip se le ve actuar la escena, es decir, en el supuesto de que el actor fuera un artista musical que -como hacen muchos cantanes hoy en día- la subiera a la tarima. Es así como Aida actúa que sube al escenario y expresa lo siguiente: “Aquí, en la silla... ah bueno, yo me siento. Ah, no más vas a can... No, ¡encuérate!”.

La anécdota de Aida Victoria Merlano con un “Mario Casas criollo”:

Aparentemente Aida Victoria Merlano gusta bastante de Mario Casas, puesto que recientemente contó una anécdota que es reflejo de ello. Durante una entrevista para ‘Un Mal Podcast’; la influenciadora rememoró una experiencia que tuvo con un joven que le llamó mucho la atención porque lucía físicamente como el español.

“Una vez, en una discoteca yo vi a un tipo de lejos, divino ese hijuput*, y yo lo veía y le hacía ojitos... El man me hacía ojitos y tales. Se me acerca, me pide una foto, yo le dije: -Ahorita me la mandas por Instagram- y yo como una güeva tres días esperando el mensaje del man. Yo siento que el tipo como que en su cabeza dijo: -No puede ser que esta vieja me haya copiado- ... Mario Casas criollo, si estás viendo esto ¡por qué no me hablaste!”

La anécdota de Aida Victoria Merlano con un “Mario Casas criollo”. Foto: Historias de Instagram @aidavictoriam

¿Quién es Mario Casas?:

El español, quien actualmente va por sus 36 años de edad, cuenta con una nutrida carrera actoral. Ha plasmado su talento al respecto tanto en producciones televisivas como en el terreno cinematográfico.

En cuanto a series a destacar, se le pueden mencionar ‘Los hombres de Paco’ (2007) e ‘Instinto’ (2019). Por otro lado, entre sus largometrajes le figuran varios, como ‘Palmeras en la nieve’ (2015), ‘El bar’ (2017) y ‘Hogar’ (2020).

A lo largo y ancho de su trayectoria, Casas ha dado cuenta de su talento para desarrollar cualquier tipo de personaje, independientemente de si se mete en la piel de un villano o no.

Aida Victoria se sumerge varios minutos en contenedor con hielo para enviar poderoso mensaje: “Estamos diseñados para sobrevivir”:

El pasado domingo 31 de julio la barranquillera compartió un video en el que se le vio entrar en un contenedor lleno de hielo; el choque de su cuerpo con el frío fue evidente en su gestualidad, por su expresión se vio que estuvo hasta al borde del llanto, pero aun así permaneció todo el tiempo que aparentemente se propuso para estar dentro de dicho contenedor.

Sin embargo, más allá de las imágenes que denotaban su sufrimiento al entrar en contacto con tanto hielo, Aida Victoria Merlano también envió un mensaje de reflexión. Aquí puede ver el video publicado por la creadora de contenido colombiana.

Aida Victoria se sumerge varios minutos en contenedor con hielo para enviar poderoso mensaje: “Estamos diseñados para sobrevivir”

