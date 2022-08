Dardos entre Claudia López y Miguel Uribe por el POT: “Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe”(Colprensa - Sergio Acero - Álvaro Tavera)

El senador Miguel Uribe Turbay, principal opositor del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá Reverdece 2022 - 2032, cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de revocar la medida cautelar que había suspendido el plan en primera instancia. El congresista del Centro Democrático manifestó que hubo “mermelada de la Alcaldía” y Claudia López se defendió de las acusaciones.

Lo cierto es que los enfrentamientos entre la alcaldesa y el senador empezaron desde hace tiempo, pero con el POT se hicieron más evidentes. Fue Miguel Uribe Turbay quien tramitó una acción de nulidad en contra del Plan de Ordenamiento Territorial y por esa razón el juzgado Quinto Municipal Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá ordenó su suspensión mientras estudiaba el recurso entregado.

El militante del Centro Democrático argumentó que no se había cumplido con los tiempos estipulados para que el Concejo de Bogotá debatiera el POT y algunos cabildantes presentaron impedimentos y recusaciones; sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un concepto distinto este jueves 25 de agosto.

La entidad llegó a la conclusión de “que el trámite de los impedimentos y recusaciones no dio lugar a la suspensión del debate del proyecto de Acuerdo de revisión del POT”. Con ese concepto, el Plan de Ordenamiento Territorial vuelve a tener vigencia en la capital.

La noticia fue celebrada por la mandataria local. “El derecho de los bogotanos a proteger su estructura ecológica principal, a tener vivienda digna y ciudad cuidadora se respeta!”, escribió Claudia López en un trino, adjuntando algunas páginas de la decisión del tribunal.

En contexto: Tribunal Administrativo de Cundinamarca levanta la suspensión del POT de Bogotá

Los trinos entre Claudia López y Miguel Uribe Turbay

Con un video publicado en su cuenta de Twitter, Uribe Turbay afirmó que “es lamentable que lo que un juez decidió en derecho, lo revoquen otros por intereses” y aseguró que “surtió efecto la mermelada de Claudia López”. Las afirmaciones del senador tienen que ver con la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, pues su hija trabaja para la Alcaldía de Bogotá.

Si bien Lozzi Moreno se declaró impedida para participar en la decisión, el tribunal negó esa petición argumentando que su hija Sabrina Borras Lozzi es contratista de la Secretaría Distrital de Planeación, pero no tiene implicación en el POT. Para el congresista, eso no es del todo cierto debido a que esa entidad de la Alcaldía es la que implementaría el Plan de Ordenamiento Territorial”.

“Ni siquiera hubo deliberación por parte de los magistrados (...) El mismo día que los colegas le negaron el impedimento, ese mismo día expidieron un auto de 67 páginas para tumbar otro de menos de 10 páginas”, comentó Miguel Uribe. Con ello se demostraría que la decisión corresponde a la “influencia política de Claudia López en el tribunal”.

El congresista del Centro Democrático expuso los lazos familiares de algunos magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Ante esas acusaciones, la alcaldesa le respondió al congresista en su cuenta de Twitter: “Además de politiquero y anti bogotano no sea calumniador. Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe”. Asimismo, recordó que el propósito del POT que expidió el diciembre consiste en hacer la justicia social y no pretende ser un negocio de tierras, “que hace vivienda digna y no casas de miseria. Bogotá derrotó su infamia”.

Cabe recordar que cuando Uribe Turbay presentó la acción de nulidad, López sostuvo que “esta no es solamente una discusión jurídica, es sobre todo política”, debido a que el senador del Centro Democrático perdió la elección a la alcaldía frente a la actual mandataria en el 2019. “Defenderemos a las mayorías bogotanas de las ambiciones politiqueras y corruptas de quienes ya han sido reiterada y merecidamente derrotados en las urnas”, agregó.

