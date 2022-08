Pidiendo que se le cobre impuestos a las iglesias, le entregaron más de 95 mil firmas al ministro de Hacienda

La iglesia de la Inmaculada Concepción de Barichara. Labrada en piedra arenisca, se cree que fue construida en 1838. Es el templo más grande de ese pueblito santandereano. Foto: Daniela Gallo Hidalgo-Infobae Colombia

Al Congreso de la República llegó anunció hace algunas semanas la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social del Gobierno de Gustavo Petro. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que en el primer año se pretende recaudar 25,9 billones de pesos para financiar programas socioeconómicos y de infraestructura. El proyecto generó ruidos en algunos sectores, incluso, en los mismos senadores que han apoyado las ideas del nuevo mandatario.

Por ejemplo, algunos, en especial la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda ha mencionado que entre las modificaciones debería comenzar a cobrársele impuestos a las iglesias del país, sin importar credo religioso.

En este mismo sentido, John Murillo, un ciudadano del municipio de Facatativá, lanzó una petición en la plataforma Change.org para se incluya en el nuevo borrador del proyecto los impuestos a las iglesias, pues para muchos estos centro religiosos tienen comportamientos muy similares a los de una empresa.

Tras pasar unas semanas la iniciativa ha tenido gran acogida en la web, incluso, la iniciativa ha logrado cerca de 96.650 apoyos digitales. Ante la insistencia, el líder de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha mencionado que la idea se encuentra en estudio.

En esta misma línea, este 24 de agosto Mirando señaló en una entrevista con Blu Radio que pese a que el gobierno, inicialmente dijo que esto no se haría, ella seguirá insistiendo, pues, se ha convertido en una de sus banderas al interior del legislativo.

“Es muy posible (…) Se está revisando el tema de renta y el impuesto predial (…) Inicialmente, en campaña, el Gobierno dijo que no, pero es una de mis grandes banderas. Tengo claro que la mayoría de las iglesias cumplen una función social muy importante sin importar si son cristianas, católicas o evangélicas, pero hay algunas que no y se están enriqueciendo y, por la ley, no están pagando impuestos”, señaló la representante; que hizo énfasis en que:“bienes exclusivos de culto, no sobre parqueaderos y un montón de bienes”.

Por ahora, el gobierno mencionó que se harán algunos cambios al proyecto inicial. El primero está relacionado con el impuesto a la comida y las bebidas no saludables, escuchando las sugerencias unque no se eliminará la propuesta le bajará al valor con el que se grabaran este tipo de alimentos, esto, pues, no es el eje central de la propuesta; pero se sigue con la idea de mandar un mensaje sobre el consumo responsable de estos alimentos.

“Primero, el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Segundo, el impuesto a los dividendos. En esos dos casos vamos a hacer ajustes en los próximos días. El tercero es el tema de las zonas francas, en ese sentido, las reuniones en la Andi fueron excelentes”, dijo el ministro de Hacienda al medio colombiano.

El gremio empresarial había manifestado su disponibilidad de llegar a acuerdos y hablar con el gobierno. Incluso, Bruce Mac Master señaló la semana pasada que: “Ojalá podamos construir conjuntamente escenarios en donde esos principios se fortalezcan, porque estoy seguro de que al país le irá muy bien, tendrá los mejores resultados desde el punto de vista de bienestar, de la gente y de las capacidades que logremos construir en un escenario de confianza, transparencia y mutua colaboración. El tema de la política y de la ideología es menos importante que el de cumplir con la función social”.





