Observatorio de Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans fue presentado en Bogotá

Se lanzó en Bogotá el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans.

La Misión de Observación Electoral –MOE-, realizó el lanzamiento oficial del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de los Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans.

“Gracias por estar en Bogotá. Gracias a la MOE, a la Fundación GAAT a Caribe Afirmativo y a todas las organizaciones que han trabajado durante años para hacer este observatorio posible”, expresó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la presentación del Observatorio.

Según indican desde la alcaldía de Bogotá, este Observatorio es el resultado de un esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos y defensores de derechos de toda la región que busca diseñar acciones de incidencia con los gobiernos y los organismos internacionales para garantizar los derechos políticos y electorales de las personas trans.

De igual forma, ayuda a los Estados de la región a promover condiciones propicias para que la población trans pueda ejercer sus derechos sin ser violentada, pues existen obstáculos tanto para ejercer el derecho al voto, como para la participación y representación política efectiva.

La Alcaldesa Mayor destacó que el Observatorio es “un paso más, un instrumento más, una plataforma que nos permita avanzar en la consolidación, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las libertades y -muy en particular- a los que han sido más desconocidos y más abusados”.

Al tiempo que agregó: “Parte de lo que hacemos al crear este tipo de observatorios, al crear programas de igualdad, al crear secretarías y programas e instancias que trabajan en las alcaldías, en los gobiernos nacionales, departamentales, es justamente prepararnos desde lo institucional para que la sociedad acepte de una manera más abierta, más empática, más solidaria y con menos resistencias y con cero violencias”.

Fue enfática en afirmar que: “Si las mujeres en general tenemos techos de hierro para superar diferentes escenarios, la comunidad trans tiene techos de diamante, que es el mineral más duro que existe. Nadie en la humanidad ha enfrentado más barreras de discriminación, exclusión y desigualdad que la población trans”.

El trabajo del Observatorio brindará insumos, herramientas e información valiosa para focalizar los esfuerzos de las personas trans. “Vamos a seguir ocupando todos los espacios que nos negaron históricamente”, expresó Alexandra Benítez, psicóloga de la organización Caribe Afirmativo.

En la presentación del Observatorio, Marlon Pabón, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) aseguró que “el ejercicio del derecho al voto es uno de los derechos políticos fundamentales que ven vulnerados las personas Trans, lo que requiere la adopción de medidas para el reconocimiento de la identidad de género en el registro civil y el diseño de políticas públicas tendientes a promover un voto seguro y libre de discriminación”.

Por su parte, Támara Adrián, diputada venezolana comentó que “la democracia no es democracia si todas, todos y todes no tienen acceso al voto y no tienen la posibilidad de postular y competir en condiciones de equivalencia”.

Es importante mencionar que países como Colombia, México y Perú cuentan ya con un protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en condiciones de igualdad y libre de toda discriminación. Sin embargo, son la excepción en la región.

Al evento, asistió la embajadora de Suecia, Helena Storm, quien también celebró el trabajo conjunto y multilateral en pro de construir iniciativas que garanticen los derechos de políticos y electorales de las personas trans: “La inclusión es finalmente un asunto de dignidad humana. La inclusión requiere de cambios y que las prioridades de todas, todos y todes sean tenidos en cuenta”, enfatizó.

SEGUIR LEYENDO: