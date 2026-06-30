Richard Ríos mantiene los pies en la tierra para enfrentar a Ghana: “Se nos viene un rival de un físico”

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia, quiere dar lo mejor para vencer a Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images

La Selección Colombia tuvo el martes su práctica en Miami con miras al encuentro contra Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio de Kansas, a donde el equipo viajará muy pronto para continuar con su preparación al compromiso.

Richard Ríos le apunta a una buena presentación el 3 de julio, ya sea como titular o suplente, pues las esperanzas de clasificar a los octavos son altas y el volante, así como el resto de sus compañeros, no quieren decepcionar a los aficionados que sueñan con ver al equipo llegar lejos.

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Por lo pronto, el técnico Néstor Lorenzo no prevé cambios en la plantilla, más allá de la inclusión de los tres jugadores que guardó en el banco de suplentes frente a Portugal en Miami, pues ahora sí necesitará lo mejor de su plantilla para vencer a un rival que le puede hacer las cosas difíciles.

“Seguir trabajando fuertemente”

El combinado nacional continúa con su práctica en la sede del Inter Miami, a donde arribó para el partido ante Portugal, continuó allí y luego viajará a Kansas para el encuentro definitivo en el Arrowhead Stadium, donde no puede parpadear ante una escuadra que es fuerte en defensa.

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En charla con los medios, el mediocampista Richard Ríos destacó el esfuerzo de la Selección Colombia a lo largo del Mundial 2026: “Somos un equipo que poco a poco ha ido consiguiendo las cosas, nadie nos ha regalado nada y sabemos que este es el camino; seguir trabajando fuertemente, porque vienen cosas muy importantes para la selección y para nosotros”.

Richard Ríos es una de las figuras de la Selección Colombia desde la Copa América 2024 y es testigo del crecimiento del equipo en estos años - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

Con respecto al rival, el volante afirmó que “tenemos que seguir trabajando poco a poco, porque con mucha humildad siento que llegaremos a un lugar muy lejos. Todos estos partidos son muy difíciles y siento que se nos viene un rival de un físico, tal vez diferente al de Portugal, pero con posesión de bola, Portugal era un poco más complicado”

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“Siento que si todos los partidos salimos a encararlos, y a mostrar todo aquello que tenemos, es mucho más difícil para el rival. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, proponiendo nuestro juego y saliendo a buscar la victoria”, añadió Richard Ríos a los medios.

Richard Ríos ha sido suplente en los tres partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Cabe recordar que Ghana solo recibió dos goles en los tres partidos de la fase de grupos, todos fueron de Croacia en la derrota 2-1 en la última jornada, lo que demuestra el poder defensivo de los africanos y su capacidad de aguantar ante rivales fuertes como la selección colombiana.

Posibles cambios en la nómina

El técnico Néstor Lorenzo tuvo buenos resultados con el once titular que colocó en el partido ante Portugal en Miami, el 27 de junio, pues más allá del empate sin goles, la Tricolor tuvo las mejores opciones a la portería y casi gana el encuentro con el gol de Dávinson Sánchez que fue anulado por fuera de lugar.

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Para el duelo contra Ghana, es posible que Daniel Muñoz, Johan Mojica y Luis Javier Suárez regresen a la formación inicial de la Selección Colombia, debido a que son los hombres de confianza del entrenador y a quienes usó en los dos primeros juegos de la fase de grupos.

Daniel Muñoz volvería a la titular de la Selección Colombia contra Ghana en Kansas City - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Habría una duda entre Jhon Córdoba y Suárez, pues al atacante del Krasnodar se le vio muy activo y ganó algunos duelos a los defensores de Portugal, pero el delantero del Sporting de Lisboa se ganó ese puesto desde el final de las eliminatorias y no lo ha soltado.

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Finalmente, Santiago Arias, pese a su buena presentación en Miami, le devolvería la lateral derecha a Daniel Muñoz porque es el goleador de la Tricolor con dos anotaciones, ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo.