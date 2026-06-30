Reportan ausencias por más de 100 días y decenas de incapacidades a cónsul colombiano en Chile

El funcionario reportó varias incapacidades médicas a lo largo de su gestión de 2025 - crédito captura de pantalla Google Maps y Cancillería

El cónsul de Colombia en Antofagasta, Chile, Yilber Leandro Benítez Palacios, se encuentra en el ojo de la controversia tras conocerse que acumuló 12 incapacidades médicas y estuvo ausente de su cargo más de 100 días durante 2025.

Las licencias médicas por “enfermedad general” se distribuyeron entre marzo y diciembre del año anterior, con varias prórrogas consecutivas, especialmente entre septiembre y diciembre, de acuerdo con una investigación periodística liderada y soportada con registros oficiales obtenidos por Caracol Radio.

El medio conoció un informe administrativo emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y firmado por David Alejandro Barbosa Gómez, coordinador del GIT de Prestaciones Sociales de la Cancillería, que detalló la secuencia de ausencias del funcionario.

PUBLICIDAD

Esta es la sede del consulado de Colombia en Antofagasta, norte de Chile - crédito captura de pantalla Google Maps

Entre las incapacidades médicas, el documento destacó una prórroga de 16 días entre el 15 y el 30 de octubre, seguida de otra de 29 días del 31 de octubre al 28 de noviembre, y una más de 15 días del 4 al 18 de diciembre.

El reporte aclaró que, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, no se divulgaron diagnósticos clínicos, aunque los certificados fueron expedidos en territorio colombiano por especialistas en Medicina General y en Ortopedia y Traumatología.

El informe también señaló que no existen registros de juntas médicas ni de controles adicionales realizados al cónsul. Además de las licencias médicas, Benítez no tomó vacaciones ni licencias ordinarias en el periodo señalado, pero sí recibió seis permisos remunerados, equivalentes a 16 días, y un descanso compensatorio por Semana Santa de seis días.

PUBLICIDAD

Asimismo, cumplió con seis comisiones de servicio fuera de su despacho habitual que sumaron un total de 25 días.

Según la investigación, para evitar la afectación del servicio consular durante las ausencias del cónsul en Antofagasta, desde la Cancillería se delegaron sus funciones a otros funcionarios. Durante 19 periodos, los funcionarios Santiago Montoya Holguín y, en mayor medida, Juan Pablo León Aristizábal estuvieron al frente de la oficina consular en la ciudad portuaria.

Los registros de las incapacidades médicas fueron conocidos en una investigación periodística - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La situación administrativa del cónsul Benítez despertó inquietud sobre el seguimiento y control de las ausencias prolongadas de funcionarios en el servicio exterior.

Pese a que desde la Cancillería se sostuvo que todos los procedimientos se realizaron conforme a la normativa vigente y que las ausencias fueron cubiertas para garantizar la continuidad en la atención consular en la región norte de Chile, el medio mencionado conoció que numerosos colombianos residentes afirmaron sentir que no tenían cónsul.

PUBLICIDAD

Quién es Yilber Leandro Benitez Palacios

El abogado y diplomático colombiano Yilber Leandro Benítez Palacios se desempeña como cónsul general de Colombia en Antofagasta, Chile, desde el año 2024. Su nombramiento resultó particular porque fue el primer afrocolombiano en liderar esa representación consular, según se informó oficialmente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Antes de iniciar su carrera diplomática, Benítez Palacios fue reconocido como líder en iniciativas de inclusión étnica y educación en Colombia. Por dicha labor, recibió una condecoración del Concejo de Cali, que resaltó su compromiso como defensor de los derechos humanos de las comunidades étnicas.

El cónsul es el primer funcionario afrodescendiente en ocupar este cargo - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

Benítez es graduado de la Universidad Libre como abogado y cuenta con una especialización en Gerencia del Talento Humano, obtenida en la Universidad de Asturias, España.

PUBLICIDAD

Esta formación, unida a su experiencia en derecho internacional humanitario y liderazgo comunitario, derivó en una propuesta de representación consular con enfoque humanitario y pedagógico en el ejercicio de sus funciones.

En su gestión en Antofagasta, Benítez Palacios declaró que, pese a sus ausencia, sus prioridades incluyen fortalecer la atención y los servicios consulares para los colombianos residentes en la región, mejorar la protección de los derechos de los migrantes y fomentar la vinculación con la comunidad local.

Según la información de la cartera de Relaciones Exteriores, uno de los ejes de su administración es la promoción de la inclusión y la diversidad en la diplomacia.

PUBLICIDAD