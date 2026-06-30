Camila Osorio arrancó con victoria en Wimbledon y ya conoce a su próxima rival

En la cancha 6 del complejo All England Cup, Camila Osorio inició una nueva participación en el Abierto de Wimbledon. La cucuteña, número 68 del ranking WTA, se midió a la suiza Simona Waltert, ubicada en el número 90. Siendo la primera vez que se encontraban en el circuito, la pregunta era quién se impondría entre el juego potente característico de la colombiana, y el estilo más táctico y orientado a forzar errores por parte de la europea.

La cucuteña arrancó con fuerza y quebró el saque de su contrincante desde el primer juego. Aunque Waltert trató de reaccionar, Osorio mantuvo un ritmo alto con un servicio efectivo y golpes potentes, con lo que terminó llevándose el parcial por 6-2 luego de 31 minutos.

PUBLICIDAD

En el segundo parcial Osorio parecía tener más problemas para responder a los golpes de Waltert, al punto que en el segundo juego con ventaja 40-15, la colombiana perdió la oportunidad de quebrar su saque. Pero a pesar de que la suiza incluso intentó subir a la red con el fin de desequilibrar a Osorio, su servicio se mantuvo sólido, algo que le aseguró poder administrar el resultado con suficiencia.

El estilo más táctico y paciente de Waltert no pudo contener a Osorio, que se llevó el partido en menos de una hora - crédito Tingshu Wang/REUTERS

La cucuteña aprovechó los errores de Waltert, y selló su avance a la segunda ronda con un parcial de 6-1 tras 25 minutos.

Mientras busca igualar su mejor desempeño en Wimbledon, cuando alcanzó la tercera ronda y fue eliminada por Aryna Sabalenka, Osorio tendrá como próxima contricante a la checa Linda Nosková, actual número 9 del ranking y cabeza de serie que viene de superar a la alemana Ella Seidel con parciales de 4-6 y 3-6.

PUBLICIDAD

Linda Nosková, ganadora del WTA 500 de Berlín, será la contrincante de Camila Osorio en segunda ronda de Wimbledon - crédito Fabrizio Bensch/REUTERS

Nosková viene de un año en el que alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia y se quedó en la primera ronda de Roland Garros, cayendo ante la griega Maria Sakkari. Adicionalmente, se quedó con el WTA 500 de Berlín, imponiéndose ante la estadounidense Jessica Pegula.

Osorio y Nosková jugaron a la fecha dos partidos, solo uno de ellos en el circuito. En 2023 se enfrentaron en el WTA 500 de Lyon, en un partido que se saldó con victoria para la colombiana.

Más tarde, en noviembre de 2025, ambas tenistas jugaron uno de los partidos correspondientes a los playoffs de la Billie Jean King Cup, representando a Colombia y República Checa. En esa ocasión, Nosková dejó sin opciones a la colombiana con un contundente 6-2 en ambos parciales.

PUBLICIDAD

Camila Osorio se prepara para enfrentar a las hermanas Williams en dobles

Serena Williams hizo su regreso a Wimbledon en sencillos, y el próximo 2 de julio lo hará en dobles junto a su hermana Venus, midiéndose ante Camila Osorio y la argentina Solana Sierra - crédito Andrew Couldridge/REUTERS

En paralelo al partido de Osorio ante Simona Waltert, el revuelo en la cancha principal del All England Cup, el esperado regreso de las hermanas Serena y Venus Williams se ponían en marcha con la aparición en primera ronda de la 14 veces campeona del Grand Slam inglés ante la australiana Maya Joint en la cancha central del emblemático complejo.

En ese contexto, las dos hermanas serán las contrincantes de Osorio en la modalidad de dobles. La cucuteña unirá fuerzas con la argentina Solana Sierra para este encuentro ante la dupla con más títulos de dobles femeninos en la historia del torneo.

PUBLICIDAD

Las hermanas Williams, quienes no competían juntas en dobles desde hace cuatro años, obtuvieron una wildcard para el cuadro de dobles del torneo. En su palmarés en Wimbledon acumulan seis títulos de dobles —el último en 2016— y el partido ante Osorio y Sierra marcará su reencuentro oficial en la cancha.

El partido, uno de los esperados de la programación del Abierto británico, está previsto para el próximo jueves 2 de julio.

El otro colombiano todavía en competencia, Nicolás Mejía, jugará su partido de segunda ronda ante el estadounidense Michael Zheng el próximo miércoles 1 de julio.