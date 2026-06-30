Colombia

Efraín Cepeda arremetió contra Petro por señalar a la familia Char de tener un “banco paralelo” para lavar activos: “Calumnias”

El presidente hizo acusaciones contra el alcalde Alejandro Char y su familia luego de que el mandatario local señalara a su Gobierno como responsable de la situación de orden público de Barranquilla

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El presidente Gustavo Petro aseguró que los argumentos de Efraín Cepeda sobre el presunto abuso de sus alocuciones son falsos - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Cristian Bayona/Colprensa
Efraín Cepeda señaló al presidente Gustavo Petro de hacer acusaciones falsas y sin pruebas contra la familia Char - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Cristian Bayona/Colprensa

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, señaló al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de empeorar la situación de inseguridad y de orden público en todo el país. Sus declaraciones surgieron luego de que se registrara una masacre en la capital del Atlántico, que dejó un saldo de cuatro personas asesinadas.

La única herencia que deja el Gobierno Nacional es un país más inseguro: criminalidad disparada, grupos armados fortalecidos, cabecillas convertidos en huéspedes privilegiados de las cárceles y una Fuerza Pública congelada, mientras los delincuentes ganaban terreno (sic)”, indicó el mandatario local en X.

Char cuestionó algunas de las políticas implementadas por la administración Petro, como la Paz Total (Ley 2272 de 2022), que dio vía libre al desarrollo de negociaciones con estructuras armadas. Para el alcalde, los diálogos generaron consecuencias nefastas para el país en materia de seguridad, teniendo en cuenta que, bajo el amparo de la normativa, se otorgaron “beneficios” a los criminales y la población pasó a enfrentar un recrudecimiento de la violencia.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, culpó al Gobierno Petro por la situación de orden público en la ciudad - crédito @AlejandroChar/X
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, culpó al Gobierno Petro por la situación de orden público en la ciudad - crédito @AlejandroChar/X

La reacción de Gustavo Petro: señalamientos a la familia Char

El presidente Petro reaccionó a las aseveraciones del alcalde de Barranquilla. En una larga publicación en X, desligó a su administración de cualquier responsabilidad por los hechos de violencia que se registran en la ciudad.

De acuerdo con sus explicaciones, la inseguridad de Barranquilla provendría de “bandas armadas que aseguran que se pague los créditos que entrega la familia Char”. Según el primer mandatario, el conocido clan Char tendría un supuesto “banco paralelo” y, presuntamente, el pago de esos créditos se lograría a través de amenazas a los deudores. “Necesitan que paguen porque sino los activos no se lavan”, indicó el jefe de Estado, sin suministrar pruebas al respecto.

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Además, relacionó a las organizaciones criminales que supuestamente trabajarían para el “banco” de la familia Char de haber impulsado la candidatura de Abelardo de la Espriella, hoy presidente electo de Colombia, a través de delitos electorales.

Las bandas con que amenazan a los deudores del Banco de los Char compran votos que le ayudaron a Abelardo a ganar la presidencia, pero al mismo tiempo esas bandas que ayudan a la familia Char, se apoderan de los barrios con la extorsión, porque creen que el alcalde es el socio”, señaló el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la inseguridad en Barranquilla proviene de "bandas armadas" presuntamente ligadas al clan Char - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro aseguró que la inseguridad en Barranquilla proviene de "bandas armadas" presuntamente ligadas al clan Char - crédito @petrogustavo/X

En consecuencia, el presidente instó al alcalde de liquidar el banco y aseguró que, de esta manera, lograría que el apellido de la familia llegue alguna vez a la Presidencia de Colombia. Asimismo, se refirió al mandatario electo, al que señaló de haber sido “socio” de personas ligadas al tráfico de estupefacientes.

Liquide su banco familiar, porque lava activos, no actúe como De la Espriella, porque De la Espriella fue defensor y socio de narcotraficantes”, escribió.

Efraín Cepeda destacó el desarrollo de Barranquilla

El expresidente del Senado de la República Efraín Cepeda, que ha sido uno de los opositores más acérrimos al Gobierno Petro desde el Congreso, rechazó las acusaciones del mandatario, que, a su juicio, se alejarían de una realidad de desarrollo y prosperidad que se evidencia en la capital del Atlántico.

Según Cepeda, la Alcaldía de Barranquilla avanzó en múltiples obras y proyectos que mejoran las condiciones en las que viven los ciudadanos.

El expresidente del Senado Efraín Cepeda rechazó declaraciones del presidente Petro sobre la inseguridad en Barranquilla - crédito @EfrainCepeda/X
El expresidente del Senado Efraín Cepeda rechazó declaraciones del presidente Petro sobre la inseguridad en Barranquilla - crédito @EfrainCepeda/X

“Acusar sin pruebas es fácil. Mientras el Gobierno nacional construye relatos de banco paralelo y bandas armadas, Barranquilla construyó hospitales, parques, malecón y futuro. No fue el Gobierno central, fue la visión sostenida y ejecutorias del alcalde Alex Char”, indicó.

Para el expresidente de la corporación, el avance de la ciudad la ubica como un referente en el país en materia de inversión, educación y espacio público. “El milagro de Barranquilla se lo debemos a él. Las calumnias se combaten con obras, y aquí las obras hablan solas”, precisó.

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