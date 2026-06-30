Ghana tiene nueva motivación para eliminar a la Selección Colombia en el Mundial 2026: hay premio económico

La Selección de Ghana clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026 como una de las mejores ocho terceras - crédito Peter Cziborra/REUTERS

El Mundial 2026 no solo ha entregado muchos goles, emociones y marcadores sorpresivos en la fase de grupos y los dieciseisavos de final, sino una buena cantidad de dinero para los equipos por parte de la FIFA, las federaciones nacionales de cada país participante y los gobiernos nacionales.

Ese es el caso de Ghana, que le dará un bono a su escuadra si elimina a la Selección Colombia en los dieciseisavos, un reto enorme para los “Black Stars” por el alto nivel del rival, pero no imposible porque sabe cómo afrontar partidos de ese tipo en la Copa del Mundo.

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Cabe recordar que los africanos son dirigidos por Carlos Queiroz, técnico que tomó el equipo durante los amistosos de preparación y le tocó, casualmente, un partido ante uno de sus exequipos en su carrera, así que conoce a la perfección a la plantilla de Néstor Lorenzo.

“Están muy motivados”

En los últimos 20 años, los “Black Stars” se han convertido en otra de las escuadras fuertes del fútbol africano, desde su primera participación en una Copa del Mundo en Alemania 2006, luego la sorpresa por llegar a cuartos en Sudáfrica 2010 y ahora superó otra vez la primera fase en 2026.

Debido a ese balance y el rendimiento actual, el Gobierno de Ghana prometió un nuevo bono a los jugadores en dieciseisavos de final, solo si clasifican a octavos, y el ministro del Deporte de ese país, Kofi Iddie Adams, mencionó al medio Sporty FM que “las Estrellas Negras están muy motivadas. El gobierno ha hecho su parte”.

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El Gobierno de Ghana ha hecho lo posible para apoyar a su equipo en el Mundial 2026 y lleguen lo más lejos posible - crédito Brian Snyder/REUTERS

El jefe de la cartera mencionó que ese dinero, cuya cifra es desconocida, se está trabajando con el Estado para que llegue a todo el combinado, si consigue la hazaña de eliminar a la Selección Colombia el 3 de julio en Kansas, pues la Tricolor parte como favorita.

“Tenemos una bonificación por clasificación para la siguiente fase que les daremos. Todavía no se la hemos ofrecido, pero estamos trabajando en ello”, mencionó Adams, además de que “no quiero que ningún problema financiero los descarrile” en conseguir el objetivo.

Los jugadores de Ghana obtendrán un nuevo bono del Gobierno de ese país por vencer a la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Peter Cziborra/REUTERS

Ese dinero se suma al premio de 100.000 dólares para los jugadores por disputar la Copa del Mundo de la FIFA, que les fue entregado antes de su debut contra Panamá el 17 de junio, así que los deportistas se sienten más que agradecidos y motivados para el encuentro definitivo.

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Queiroz, viejo conocido de Colombia

La historia del entrenador de Ghana y la Tricolor viene de unos pocos años atrás, cuando el combinado cafetero culminó una de sus mejores etapas en su historia y necesitaba a una persona con experiencia internacional para continuar el buen momento, pero las cosas no funcionaron.

Carlos Queiroz dirigió a la Selección Colombia entre febrero de 2019 y noviembre de 2020, casi siete meses después de la salida de José Pekerman y con el objetivo de figurar en la Copa América y clasificar a Qatar 2022, dos objetivos que no cumplió porque dejó el cargo por el mal inicio de las clasificatorias, con goleada 6-1 a manos de Ecuador.

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Carlos Queiroz dirigió 18 partidos con la selección Colombia, dejando un rendimiento del 59,26 % - crédito Diego Pineda/Colprensa

El portugués conoce bien a la plantilla de Néstor Lorenzo porque tuvo en sus manos a jugadores como James Rodríguez, Johan Mojica, David Ospina, Santiago Arias, Luis Díaz, Yerry Mina, Juan Fernando Quintero y otros a los que dirigió en esos casi dos años al mando de la Tricolor.

Queiroz también es conocido por sus frases, como la que dio por los 48 equipos en la Copa del Mundo: “Creo que, con este número de equipos, el Mundial pierde mucho valor y significado. Vulgar y ordinario. Participar en la Copa del Mundo debería ser algo excepcional. Incluso los partidos de clasificación en Europa y en África pierden su sentido y su significado porque son demasiados”.

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