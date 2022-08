Miguel Ángel Borja encendió las alarmas en River Plate: tuvo que abandonar el entrenamiento

El colombiano Miguel Ángel Borja se ausentó en el entrenamiento de River Plate por un cuadro gripal y es duda para el partido contra Tigre. Imagen: @RiverPlate.

Este sábado 27 de agosto River Plate tiene agendado un nuevo partido de la Liga Profesional Argentina ante Club Atlético Tigre en condición de visitante. Por la jornada número 16, los dirigidos por Marcelo Gallardo iniciaron los trabajos de preparación para su encuentro contra quienes se ubican en la posición número 15 de la tabla. Luego de contentar a la afición en el estadio Monumental con su victoria por 3-0 ante Central Córdoba, el plantel tuvo un día libre de descanso y este martes volvieron a la sede deportiva para preparar su encuentro, sin embargo, hubo una gran ausencia que prendió las alarmas en la hinchada Millonaria.

Luego de abrir su cuenta personal en el Monumental con un gol ante Central Córdoba, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja tuvo que abandonar la sesión de entrenamiento del cuadro de la Banda Cruzada. El ariete se presentó como usualmente lo hace e inició trabajos de recuperación pospartido, sin embargo, tuvo que dejar la sesión a medias porque presentó un cuadro gripal.

Según comentó el periodista Javier Gil Navarro, Borja, quien inició como titular y jugó un total de 76 minutos en el último encuentro de River, no pudo completar los trabajos de entrenamiento y abandono la sede de Ezeiza para recuperarse. Se comenta que el artillero cafetero se habría contagiado por un cuadro previo que presentó el jugador Milton Casco y que también habría afectado a Matías Suárez y a Pablo Solari quienes no hicieron parte de la convocatoria presentada por el Muñeco Gallardo.

El cuerpo médico del club Rojiblanco, todavía no se ha pronunciado sobre el estado de salud del colombiano y el cuerpo técnico quedó con los nervios en punta, ya que dado el caso no pueda recuperarse rápidamente de su gripe, Miguel Ángel no podría hacer parte de la lista de jugadores que viajarán a Tigre.

Aparte de Borja, Gallardo cuenta con Matías Suárez y Lucas Beltrán como los únicos delanteros centros naturales en esa posición, por lo que la ausencia del colombiano también afectaría el número de refuerzos disponibles para el partido. El aspecto positivo de esta situación, es que teniendo en cuenta la última formación utilizada por el equipo de Núñez, solo necesitarían a uno de estos dos jugadores para el partido, por lo que tendrían apenas contada la nómina en ataque.

En cuanto al otro colombiano en la plantilla, el mediocampista Juan Fernando Quintero, no se ha presentado ninguna novedad con su disponibilidad, por lo que debería hacer parte del plantel para su próximo encuentro. Cabe recordar que el antioqueño inició como titular con Borja en la contienda contra Central Córdoba, este fue quien asistió a Miguel Ángel para su gol de cabeza.

Esta temporada la dupla colombiana ya acumula 31 partidos jugados, 24 por parte de Quintero y 7 de Borja. En cuanto a asistencias y goles, ambos firman un total de 5 pases y 7 dianas.

Si River logra llevarse los tres puntos ante Tigre, conseguirían llegar a 28 unidades en la tabla y le meterían presión a Argentinos Jrs., Huracán, Gimnasia y Atlético Tucumán, quienes son los únicos equipos que separan a los de la Banda Cruzada del liderato de la Liga Profesional Argentina.

