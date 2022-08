Presidente de Fedegan afirmó que los animales no sufren al ser transportados en pie marítimamente

José Félix Lafaurie. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República tiene en vilo la exportación de ganado de Colombia. Este, presentado por la senadora Andrea Padilla, del Partido Verde, prohibiría de manera progresiva la exportación marítima de animales en pie con fines de consumo, entre otras disposiciones.

Entre las indicaciones del proyecto lo que se pretende es erradicar el “sufrimiento extremo e innecesario que se les causa a los animales que son exportados vivos o en pie por vía marítima, con fines de consumo, y proteger la moral pública y social relativa al cuidado de todos los seres vivos sintientes”.

El proyecto no generó buena recepción entre algunos sectores ganaderos, especialmente en el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie que indicó la iniciativa como disparatada. “En una economía de mercado no se puede decir un día: usted no puede seguir exportando”, mencionó a la emisora radial La W.

A parte de erradicar sufrimiento a los animales transportados, también pretende el proyecto ser un beneficio para los productores del país debido a gastos generados al ser transportados con vida, al igual de brindar más empleos en una cadena de producción, de sacrificio y procesamiento de carne para que sea finalmente exportada.

“El país necesita, como en ninguna otra oportunidad, exportar para evitar una crisis de cambio. No hay nada más disparatado que el proyecto que se está proponiendo, el de prohibir cosas . Uno no prohíbe cosas, uno permite que sea el mercado el que fluya para que la iniciativa se pueda dar de manera plena y expresa”, indicó el presidente de Fedegan.

De igual manera José Félix Lafaurie señaló que bajó el juicio de él los animales transportados marítimamente no sufren ningún tipo de estrés, algo que sí es más habitual en los corrales de engorde: “¿Quién dice que los animales sufren estrés extremo? Uno lo tiene que probar … (en los buques) van parados, echados, se levantan, toman agua y comen. Además, hay viento que atraviesa el barco de estribor a babor. Hay innumerables videos que muestran que están mucho mejor que en corrales de engorde”.

También recordó que para los ganaderos uno de sus últimos deseos es ver sus productos en mala condición, por lo que son ellos los primeros preocupados en que el transporte y condición del animal sea el más optimo posible. “Nadie, como un ganadero, va a querer que su producto sea maltratado para llegar al mercado final”.

Sobre más información referente a Fedegan y la industria bovina: En una comunicación enviada al ministro de Hacienda y Crédito público, José Antonio Ocampo, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, solicitó una corrección en el proyecto de reforma tributaria con la que se busca recaudar 25 billones de pesos el primer año. La modificación es exactamente en la partida arancelaria de la carne y se pidió para evitar malas interpretaciones y perjuicios.

En el documento, Lafaurie señaló que en el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó al Congreso de la República hay un error que la entidad gremial considera involuntario, pero que puede llevar a que carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, de gravarse, se le imponga una tarifa de 10 %.

