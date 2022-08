“Algunos compañeros no han logrado entender qué significa ser gobierno y no de oposición”: Ariel Ávila

Ariel Ávila. (Colprensa -Sergio Acero)

Ya se completaron dos semanas desde la posesión presidencial de Gustavo Petro y con aparente tranquilidad ha transcurrido el primer Gobierno de izquierda en el país. Respecto al desarrollo del mandato del líder del Pacto Histórico, el Senador politólogo y ex subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila se expresó señalando varios aspectos de la administración Petro.

Ante el periodista Carlos Cortés indicó el Senador de la Alianza Verde que el Gobierno de Gustavo Petro es de única oportunidad por lo que deberían ser más conscientes los congresistas de la bancada oficialista: “Hago un llamado a mis compañeros en el Congreso, piensen en el país y no en sus cuentas de redes sociales, no piensen en un hacer por mostrar que hacen y al final que no tienen resultados”.

Precisamente Ariel Ávila indicó que debido a la gran cantidad de entusiasmo por parte de los congresistas no se vislumbra un orden claro, algo que podría terminar siendo nocivo en algunos meses sí no se toma cartas en el asunto:

“Todo el mundo tiene ideas, todo el mundo está presentando cosas y ya se está dando y no hay un orden claro, de hecho el único que le está poniendo orden a esto es Roy Barreras ... Como todo el mundo hace vídeos, todo el mundo hace selfie, todo el mundo hace live, entonces me da miedo que se genere tanta expectativa que al final no se termine aprobando ni siquiera la mitad de proyectos que se presentaron”, comentó el Senador de la Alianza Verde al periodista Carlos Cortés.

Otro de los puntos en los que mencionó temor fue en el futuro próximo del gobienro Petro, puesto que señalá no tener certeza de cómo vaya a continuar conformado en unos meses y recordó lo dicho por el actual Ministro de Educación.

“Tengo precauciones, yo creo que es un buen gabinete, yo creo que se están cumpliendo las promesas pero siento por lo que siento en el Congreso y tengo miedo a que pase lo que una vez dijo Alejandro Gaviria que podría ocurrir cuando era precandidato en un eventual Gobierno de Petro”.

Precisamente lo que indicó el MinEducacion en su breve campaña como precandidato a la presidencia fue la premonición de un colapso del Gobierno de Petro debido a una desintegración: “El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ochos meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco”.

Para concluir puntualizó Ávila la necesidad de tener en claro que papel están asumiendo actualmente, recordando que ya no son oposición y como Gobierno de turno deben responder y cumplir con funciones para no cometer los errores de anteriores administraciones cómo la del expresidente Duque.

“El principal problema en el Congreso es que toda la vida fuimos oposición y que hay compañeros que les cuesta saber que es lo que significa ser Gobierno, es algo que el Centro Democrático nunca entendió, María Fernanda Cabal nunca entendió que ya no era oposición de Santos y que era Gobierno y mire cómo terminaron”.

SEGUIR LEYENDO: