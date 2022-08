Gustavo Petro en reconocimiento de tropas: “Lo que alcanza la paz es la unión de las Fuerzas Militares y sus pueblos”

Gustavo Petro en transmisión de mando de fuerzas militares.

Luego de cuatro días de retraso y la ola de indignación que causó la ausencia de Gustavo Petro en la fecha inicial —el pasado martes 16 de agosto—, el evento de reconocimiento de tropas finalmente tuvo lugar caída la noche del sábado 20, en presencia del presidente de Colombia y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En el discurso que el mandatario dio frente a los uniformados que desde ahora están a su servicio, Petro afirmó que el soldado está al servicio del pueblo —y no al contrario— y que este entregó un mandato de cambio al elegirlo a él, de modo que los integrantes de la Fuerza Pública tendrán que ayudar a posibilitar dicho cambio.

El presidente reconoció la función de protección a la soberanía del país que ejercen estas fuerzas. Acto seguido, señaló que la amenaza más grande a la soberanía es la operación de carteles narcotraficantes del extranjero, que usan los recursos naturales y humanos del país sin permiso, y adquieren armas poderosas para delinquir a costillas de Colombia en redes internacionales complejas.

“¿Cómo quitamos ese riesgo de la historia y del futuro de Colombia? Es una tarea que tiene que continuar indudablemente si pasamos de estas violencias hacia un país en paz, porque el país tiene que defenderse de ese tipo de crimen multinacional, saberlo, entender y saberlo desactivar antes de que cause un inmenso daño en el corazón de la patria, en la democracia”, afirmó el mandatario

Otra amenaza a esta soberanía, añadió, es el deterioro de los recursos naturales del país, en cuya ausencia los colombianos tendrían que huir al exterior para satisfacer sus necesidades básicas, como el acceso al agua: “si se quema la selva amazónica, no hay agua en Colombia. Si no hay agua en Colombia, nos pasa lo que sucede en Centroamérica: nuestro pueblo se va hacia el norte en éxodo, no solo ya por las circunstancias de la violencia actual, sino porque aquí no hay agua y en el norte habría agua”, anotó Petro.

“¿No se destruiría, entonces, la soberanía nacional si nuestro pueblo se va? ¿No se convierte, entonces, en un asunto de seguridad nacional el cuidar desde ya la selva amazónica y lograr que su frontera vuelva a ser su frontera natural?”, preguntó el presidente.

Además, Petro propuso que las Fuerzas Militares tengan una vocación investigativa para impulsar la industria nacional. También propuso, al igual que en la transmisión de mando de la Policía, que el acceso a los cursos de ascenso no se obstaculice por falta de recursos económicos de los uniformados con mayor vocación y compromiso.

Noticia en desarrollo...

