Margarita Rosa de Francisco se enojó por decisión del canal de recortar ‘Café con aroma de mujer’

Margarita Rosa de Francisco

Esta semana el Canal RCN estrenó nuevamente la famosa telenovela ‘Café con aroma de mujer’, la versión original de 1994 que protagonizan Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Los televidentes se emocionaron ante el anuncio de esta retransmisión, luego de que la versión actualizada que hicieron en 2021 no tuviera el mismo impacto en los fanáticos de esta historia.

Aunque los dos primeros capítulos transmitidos en las noches del lunes y martes de esta semana lograron emocionar a los televidentes al ver a la famosa actriz y presentadora en los zapatos de ‘Gaviota’, la recolectora de café que se enamora de Sebastián Vallejo (Guy Ecker) hijo de una de las familias más poderosas en el Eje Cafetero. Hay quejas por la edición de la producción.

En redes sociales, más allá de hacer tendencia a la producción y a su protagonista, los televidentes expresaron su molestia al canal por recortar pedazos importantes de los dos primeros capítulos de la producción. La indignación fue tal que la misma Margarita Rosa de Francisco se unió a las voces de protesta.

“Lástima que estén editando tan macheteramente a #CaféConAromaDeMujer. Ojalá la dejaran quieta”, escribió la protagonista de la telenovela y mencionó al canal de televisión.

En los comentarios, algunos internautas estuvieron de acuerdo con la famosa presenadora, pero hubo quienes señalaron que una de las razones por las que le canal podría estar haciendo esa edición -además de adaptar la historia a una época en la que se prefieren contenidos frescos y rápidos- es porque Margarita Rosa se ha convertido en “un mal referente para los colombianos” por sus posiciones políticas expresadas públicamente.

“Sí, completamente de acuerdo. Pasan del capítulo 1 al capítulo 80, RCN como siempre burlándose del televidentes. Da pesar no verla, pero así no vale la pena”; “Pero machetera total. No importa, así la veré, me trae solo buenos recuerdos con mi mamá que ya no está”; “La cosa es que esa historia se contó en otra época donde los tiempos eran difentes. Ahora tristemente estamos en una época donde todo tiene requiere agilidad”; “Deberían editarla para que usted no se vea”, se lee en algunos comentarios.

De hecho, el colega de Margarita Rosa, Julio César Herrera también reaccionó al reclamo de la actriz y señaló que ese tipo de edición que se está haciendo en la telenovela “sí que afecta el pago final por derechos conexos a los actores que allí participaron”.

Una de las escenas que más esperaban ver los televidentes, o por las que más reclamos se hicieron en las redes, es por aquella en la que ‘Gaviota’ canta un pasillo en una cantina. Las críticas se deben a que la múisica es un factor representativo de la producción, especialmente por la voz de la actriz.

Margarita Rosa de Francisco insistió en su reclamo y señaló que “La parte más hermosa de #CaféConAromaDeMujer es la primera semana. La única que no se debe tocar en edición. Al resto sí denle todo el machete que quieran. Pero ya pa’ qué”.

Nuevamente los tuiteros coincidieron con la presentadora y actriz colombiana, señalando que en su segunda noche de transmisión, la historia ya está muy avanzada. “Demasiado machete, yo quería verla completa, ya anoche hasta saliste embarazada”; “La primera semana se ve la inocencia de dos jóvenes que empiezan a vivir, sellan su amor bajo unos cafetales y prometen verse al año siguiente. Si eso lo cortan, se pierde la esencia”, le escribieron variso usuarios y fanáticos de la producción.

