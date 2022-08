La fecha en que Rodolfo Hernández renunciaría al Senado para competir por la Gobernación de Santander

Rodolfo Hernández renunciará al Senado para aspirar a la Gobernación de Santander, pero hasta noviembre. Foto: REUTERS/Nathalia Angarita

Luego de idas y vueltas, el senador Rodolfo Hernández le confirmó a la revista Semana que sí renunciará a su curul en el Congreso para aspirar a la Gobernación de Santander, cuya elección se celebrará en noviembre de 2023. Eso sí, anunció que su dimisión no será pronto.

De acuerdo con lo que el citado medio aseguró, el exalcalde de Bucaramanga no dejará su silla en el Senado de la República por estos días, sino que lo hará hasta finales del 2022. Hay que recordar que Hernández llegó al legislativo colombiano luego de quedar en segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales, que dieron como ganador al hoy presidente Gustavo Petro.

En ese entonces, Hernández alcanzó poco más de 10 millones de votos que, aunque fueron una de las votaciones más altas en una contienda electoral, no le alcanzaron para ganarle el ejecutivo a Petro. Por esa razón, el Estatuto de Oposición le permitió alcanzar un escaño en la cámara alta del Congreso.

Rodolfo Hernández, senador de la República. Foto tomada del Twitter de Rodolfo Hernández.

No obstante, los intereses de Hernández serían gobernar y no hacer leyes. En esa línea, se supo que esperará a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le notifique que su partido, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ya cuenta con la personería jurídica. Una vez esto se finiquite, el excandidato a presidente tomará la decisión de competir por dirigir la tierra que lo vio nacer y de la que gobernó su capital, Bucaramanga, de 2016 a 2019.

Dentro de los detalles que Semana conoció del futuro de Hernández también está que este no permitirá que el Congreso le financie sus vuelos a Santander, sino que los pagará con su propio dinero. Bien es sabido que el ingeniero posee una fortuna de más de 100 millones de dólares.

Por eso, según el medio, Hernández no quiere que el Estado le financie sus viáticos en esos viajes, sino que lo asumirá de sus propios fondos. Inclusive, el exmandatario local aseguró que ese dinero buscará que se le entregue a estudiantes del país que necesiten plata para pagar sus cuotas y créditos del Icetex. Según la revista mencionada, con poco más de 2 millones de pesos que costarían los vuelos del ingeniero.

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, los dos congresistas que tomarán posesión de su cargo. FOTO: Twitter.

Además, se sabe que en su trabajo como senador presentará dos proyectos: uno a favor de la paz, otro de trabajo y buscará acercarse al nuevo ministro de Trabajo para abogar por las comunidades más desfavorecidas de las regiones de Colombia.

Hay que recordar que, cuando el CNE anunció que le daría la personería al partido de Rodolfo Hernández, el ingeniero dio para esta ocasión un discurso donde recordó que la Liga de Gobernantes Anticorrupción fue fundada con las firmas de varios ciudadanos:

“Cuando decidí servirle a Colombia, desde la Presidencia de la República, para devolverle a la gente algo de lo que me ha dado, empecé a recorrer el país para que fueran los colombianos los que, con su firma, me dieran la oportunidad de ser candidato a la presidencia. Fue así como el 13 de diciembre de 2021 entregué en la Registraduría Nacional del Estado Civil más de 1.800.000 firmas”, dijo.

Después, recordó la oficialización de su candidatura en marzo de 2022, junto con su esposa, Socorro Oliveros —quien desde ahora será la directora nacional de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y su entonces fórmula vicepresidencial, la profesora Marelen Castillo —quien ocupará una curul en la Cámara de Representantes por cuenta del Estatuto de Oposición—. Hernández atribuyó el resto de este éxito a los ciudadanos que confiaron en él desde las urnas. “Esto lo hacemos por los más de 10.600.000 ciudadanos que en las urnas nos demostraron que creyeron en nuestra propuesta y, gracias a ellos, tenemos la posibilidad legal y constitucional para acceder a esta personería y lograr representar a los colombianos que confían en que en Colombia se puede gobernar bajo cuatro principios fundamentales: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, aseguró el ingeniero desde Bogotá.

