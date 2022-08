Deportivo Cali cuestionó el criterio de la Dimayor al momento de sancionar a Teófilo Gutiérrez y no a Jarlan Barrera

Fútbol - Copa Libertadores - Grupo E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - 5 de abril de 2022 Teófilo Gutiérrez de Deportivo Cali reacciona REUTERS/Luisa González

Sobre las 8:06 p. m. de este jueves 11 de agosto, el club Deportivo Cali se pronunció en su cuenta de Twitter para expresar su inconformidad por el criterio que tuvo la Dimayor al momento de sancionar a Teófilo Gutiérrez tras besar el escudo de su equipo en la final de la Superliga BetPlay 2022, en comparación con un presunto acto de provocación del atacante de Atlético Nacional, Jarlan Barrera.

Deportivo Cali se expresó en redes sociales tras conocer que la Dimayor –mediante su boletín– optó por no sancionar a Jarlan Barrera tras señalarse el escudo de Nacional ante Junior mientras abandonaba el campo de juego. El Verdiblanco recordó lo sucedido con Teo Gutiérrez, quien sí tuvo que cumplir fechas de suspensión.

Así fue su pronunciamiento:

La Asociación Deportivo Cali manifiesta su desazón ante la evidente disparidad en las decisiones disciplinarias que se han tomado respecto de conductas similares. El hecho de que Teófilo Gutiérrez, jugador de nuestro registro, mostrase el escudo de su camiseta a la tribuna fue reportado como un gesto de provocación en el informe del Comisario de Campo. Los integrantes en aquel entonces del Comité Disciplinario determinaron la suspensión de nuestro capitán por dos partidos y le impusieron una multa de dos millones de pesos. El Comisario había calificado la situación como una provocación

Sobre la determinación sobre el caso de Jarlan Barrera, agregaron:

Por otra parte, hoy se publicó una decisión sobre una conducta similar, cometida por un jugador de otro equipo, reportada como provocación con total precisión y veracidad en el informe del Comisario. En este caso, la decisión fue diferente: ni suspensión ni multa para el mismo comportamiento. A pesar de que el acto también fue calificado como una provocación, esta vez el Comité consideró que no constituía infracción disciplinaria, obrando de conformidad con sus facultadores de valorar las pruebas y corregir los errores manifiestos contenidos en los informes

Sin embargo, con Teófilo Gutiérrez no se aplicaron tales facultades. Simplemente se le sancionó con base en el informe del Comisario. No se aplicó el mismo raciocinio, el cual habría resultado también en una decisión absolutoria. Un fútbol profesional y de altura requiere que a todos se les trate de la misma manera. En la administración de justicia no debe haber lugar al doble rasero, el cual configuraría una grave manifestación de discriminación y violación del derecho constitucional a la igualdad

A continuación, las dos páginas del comunicado publicado por el equipo vallecaucano, así como el mensaje

La Asociación Deportivo Cali manifiesta su desazón ante la disparidad en decisiones disciplinarias

Comunicado del Deportivo Cali sobre la sanción a Teófilo Gutiérrez por supuesta provocación en la Superliga BetPlay 2022 / (Twitter: @AsoDeporCali)

Investigación contra Jarlan Barrera por ‘provocación’ a la tribuna del Junior fue archivada por la Dimayor

La Dimayor hizo oficial la decisión en torno a la eventual sanción en contra del jugador de Atlético Nacional, Jarlan Barrera. El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano analizó lo acontecido durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla en donde Junior derrotó 3-0 a Atlético Nacional.

El técnico del equipo antioqueño, Hernán Herrera sustituyó al minuto 76 a Barrera para darle paso a Nelson Palacios. Al momento de este dirigirse al banco de suplentes, se fue mostrando el escudo de los ‘verdolagas’ a los hinchas del equipo ‘tiburón’. Esto generó una rechifla de parte de la tribuna que no vio de buena manera la reacción del ex canterano del Junior FC.

Esta situación fue indagada por el Comité Disciplinario de la Dimayor, quienes mediante la resolución 046 del 2022 del campeonato dio a conocer que se archivaba la investigación y declaró el cierre de la misma en contra del volante al no ver argumentos suficientes para sancionarlo. Entre los argumentos expuestos por el equipo jurídico se destaca que la situación no fue reportada por el juez central en su informe, según ellos dando entender que esto no fue un acto de provocación a la tribuna. Por su parte Dimayor argumentó que reacciones como las del jugador son habituales en el fútbol profesional:

1. El Comité decidió decretar el cierre y archivo de la investigación en contra del jugador Jarlan Barrera bajo el entendido que el solo hecho de tocarse el escudo no era constitutivo de una infracción disciplinaria, por lo que era necesario examinar a detalle el contexto y escenario en el cual se produjo la conducta y así determina si encuadraba o no dentro de la conducta proscrita.

2. Bajo este marco, el Comité analizó que los presupuestos fácticos bajo los cuales tocar el escudo ha sido sancionado como conducta provocadora no se satisfacían en el presente caso en tanto: (i) El jugador Barrera se dirige hacia el banco de suplentes al ser sustituido, razón por la cual el partido aún se encontraba en trámite y no se dirigió específicamente a esa tribuna a fin de gesticular en su contra sino como consecuencia normal de la ubicación del banco de suplentes, y, (ii) El jugador Barrera se encontraba siendo abucheado por parte de las tribunas, situación que permite explicar que su gesto no tuviera como motivación la provocación a la tribuna, sino un gesto normal en el marco del fútbol profesional, con respecto a ser abucheado

