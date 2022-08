Miguel Uribe Turbay advirtió sobre el trabajo de la Comisión de Paz del Senado: “No aceptaré la impunidad”

El senador del Centro Democrático hace parte de la Comisión de Paz del Congreso y resaltó la importancia de incluir a la Fuerza Pública. Foto: Colprensa

La Comisión de Paz del Senado, la cual es presidida por el congresista del Pacto Histórico Iván Cepeda, tuvo su primera sesión; en ella se anunció que visitarán los 67 municipios en los cuales se han registrado incrementos en el número de asesinatos ade líderes y lideresas sociales, así como ataques a firmantes del Acuerdo de Paz. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay hizo parte de esta sesión y fue enfático al señalar que no aceptará la impunidad.

El congresista Uribe Turbay, que se ha declarado en oposición al gobierno de Gustavo Petro, también presentó una proposición ante la Comisión de Paz para realizar un seguimiento a las investigaciones que se vienen desarrollando sobre los asesinatos a la fuerza pública, apoyo a las víctimas y la reivindicación de su labor. El documento presentado por el senador fue firmado por varios congresistas, entre ellos Rodolfo Hernández, Ariel Ávila, Paloma Valencia y Humberto de la Calle.

En la primera sesión de la Comisión de Paz realizada en el Congreso, el senador del Centro Democrático destacó que, aportará a superar la violencia y señaló que es necesario brindarle a todas las víctimas justicia y protección. También afirmó que cree en el perdón y la reconciliación pero que no aceptará la impunidad.

En su intervención, Miguel Uribe Turbay recordó cómo su mamá, Diana Turbay, buscó a Carlos Pizarro, líder del M-19, para entablar un proceso de paz. Señaló que tanto él como la senadora María José Pizarro, son víctimas del conflicto y que su intención es, así como lo hacía su mamá, es buscar la paz.

“Hace más o menos 30 años, fue mi mamá la que buscó a Carlos Pizarro para iniciar el proceso de paz. Mi mamá tuvo la oportunidad de reunirse tres veces con Carlos Pizarro antes de restablecer los vínculos del gobierno de entonces donde después arrancó ese proceso. Guardando las proporciones ambos somos víctimas del mismo conflicto y desafortunadamente una amistad que comenzó en esas entrevistas, entre el papá de María José y mi mamá, llegó al fin entre otras cosas por el narcotráfico y por probablemente uno de los más grandes delincuentes de la historia de Colombia. Para mí es fundamental estar aquí”, aseguró el senador.

y agregó, “mi mamá vivió y murió buscando la paz, así que en lo que yo pueda servir, lo haré con gusto, cuenta usted conmigo para hacer las visitas necesarias, el compromiso absoluto para construir puentes y poder lograr pasar esa página dolorosa”.

Para el senador es clave que no haya impunidad en los procesos que se desarrollen con las víctimas y destacó también que es de gran importancia incluir a la fuerza pública, ya que esas personas también son víctimas del conflicto. “Muchos hablan de reconciliación y el perdón, a mí me tocó perdonar o llegué al perdón genuino y creo que es importante mientras no haya impunidad. Es difícil perdonar cuando hay impunidad y creo que buena parte de eso será lo que promoveré en esta comisión, sino desde este Congreso”

El senador se refirió a la proposición que presentó y la cual fue firmada por varios congresistas, sobre esto aseguró que, “siempre en esta comisión tengamos en mente, no solo nuestro interés para defender a los líderes sociales, ambientales a todas las víctimas de cualquier tipo violación de derecho, sino adicionalmente a la fuerza pública, Le quiero pedir muy especialmente que estas visitas tengan siempre, en la cabeza, el acompañamiento a nuestra fuerza pública, que son personas que están sufriendo el dolor del conflicto por protegernos”.

Por último se refirió al denominado Plan Pistola, orquestado por miembros del Clan del Golfo y el cual acabó con la vida de varios miembros de la fuerza pública. Uribe Turbay destacó que la Comisión de Paz no puede olvidar a esa porción “fundamental del país” que son los agentes de la fuerza pública.

“Entre 5 y 20 millones de pesos se paga para que cada uno de ellos sea asesinado y nos duele porque son colombianos y son personas que aquí, a todos nosotros, no solamente nos protegen, sino nos sirven. Dejar la constancia que esta Comisión no olvide, también, a una porción fundamental del país que son estas víctimas”, afirmó.

