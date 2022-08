Juan Manuel Santos afirma que “la paz está viendo una nueva esperanza” con el Gobierno de Gustavo Petro

Este martes 2 de agosto se realizó la entrega del capítulo étnico del Informe Final de la Comisión de la Verdad. En el acto estuvo presente el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. FOTO: Captura de video de YouTube (Comisión de la Verdad)

“La verdad es lo que más añoran las víctimas y yo aprendí eso en el proceso —de paz—”. Así comenzó su intervención el expresidente Juan Manuel Santos en la entrega del capítulo étnico del Informe Final de la Comisión de la Verdad este martes 2 de agosto.

En el evento también relató algunas experiencias que tuvo desde los diálogos realizados en La Habana con los cabecillas de las antiguas Farc, así como con víctimas del conflicto, entre ellas la actual vicepresidenta electa, Francia Márquez.

“En el comienzo de este largo periplo alguien me recomendó que cuando me sintiera triste, a punto de tirar la toalla (...) que acudiera a las víctimas, que escuchara sus historias, sus dramas (...) y eso hice; me propuse como ejercicio escuchar a una víctima cada semana, y escuché las historias más desgarradoras, muchas de las cuales están consignadas en este informe”, reveló Juan Manuel Santos mencionando también apartados de su libro La batalla por la paz.

El exmandatario y artífice del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc estuvo presente en la ceremonia que contó con la presencia del presidente de la CEV, el padre Francisco de Roux, así como el comisionado Leyner Palacios y organizaciones sociales e indígenas que realizaron muestras artísticas para homenajear a quienes ya no están a causa de la guerra interna.

Este capítulo étnico, en palabras de la comisionada indígena Patricia Tobón, fue un “relato incómodo” de elaborar, añadiendo que con esta entrega se está resarciendo una deuda histórica con los pueblos indígenas que han sufrido afectaciones durante más de 60 años de guerra interna. En ese sentido, el expresidente Santos enfatizó en que no fue un capricho suyo incluir a estos pueblos en el Acuerdo de Paz, sino que fue una exigencia de ellos mismos estar involucrados desde los diálogos efectuados en La Habana —Cuba—.

“Por eso el capítulo étnico es un anexo al Acuerdo de Paz y ha sido desarrollado en la JEP y como estamos viendo, en la Comisión de la Verdad (...) pero el gran paso fue haber reconocido a las etnias como víctimas del conflicto”, agregó Santos Calderón, quien aprovechó para hacer un enérgico llamado a que cesen las víctimas en el país.

También señaló una experiencia sobre la aceptación de la víctimas sobre el Acuerdo Final de Paz y los diálogos en la capital cubana, indicando que esa fue “una lección de vida”.

“Yo pensaba que las víctimas iban a ser las más reacias a un proceso de paz, y aprendí que no, que estaba equivocado. Les preguntaba (...) ¿por qué tan generosas cuando usted me acaba de contar que a su hija la violaron, la torturaron y la mataron? y me decían porque no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos y eso para mí fue una magnífica lección de vida”, relató Santos en la universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Asimismo, se dirigió al padre de Roux diciendo que se debe pedir a la Iglesia católica y a los Estados que le pidan perdón a las víctimas, palabras que fueron recibidas por los comisionados con un aplauso al unísono. Posteriormente, se despachó en reparos al presidente Duque y su falta de capacidad para dialogar.

“La paz está viendo una nueva esperanza”, dijo Juan Manuel Santos sobre la llegada de Petro a la presidencia

En contraste, no dudó en hablar sobre la expectativa que tiene ante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y si bien se muestra esperanzado, también dijo que desde diversos sectores sociales y políticos le van a exigir que implementen lo pactado en el acuerdo; incluso, dijo que esa petición se la va a hacer a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, quien estará presente en un próximo evento de la Comisión de la Verdad.

“Todos les vamos a exigir que cumpla con esa promesa maravillosa que todos aplaudimos, de tener como prioridad la implementación integral del Acuerdo de Paz, incluyendo por supuesto el capítulo étnico, que en estos cuatro años fue totalmente ignorado”, expresó el expresidente.

Cabe mencionar que una de las banderas del Gobierno encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez será la consolidación de una ‘paz total’ donde se abarque no solo un proceso de paz con el ELN, sino también el sometimiento colectivo por la vía del diálogo y jurídica de otras estructuras, como el Clan del Golfo y grupos paramilitares.

