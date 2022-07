Migración Colombia añadió dos nuevas preguntas al Check-Mig por viruela del mono

Pasajero en Migración Colombia. Foto: Cancillería de Colombia.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, anunció este jueves 28 de julio que se añadieron dos preguntas más a Check-Mig, el formulario de pre-registro para viajeros que entran y salen del país, con el fin de rastrear posibles casos de viruela del mono.

Check-Mig es una herramienta tecnológica que permite cargar la información del viajero para que sea mucho más ágil el procedimiento para el ingreso y salida de pasajeros. La herramienta recoge datos como el número del vuelo, el nombre de la aerolínea que lo transporta, el motivo del viaje, el lugar de hospedaje y hasta la información del estado de salud, por situaciones como contagios de virus como la viruela y el covid-19.

“En el marco de la situación de alerta asociada a la viruela del mono que ha establecido el Ministerio de Salud, nos han solicitado la inclusión de un par de preguntas en Check-Mig, nuestro aplicativo de viajes internacionales. Esto ya ha sido implementado, precisamente, para colaborar con la preservación de la salud en Colombia”, aseguró el director.

Según informa la entidad, este cambio se hizo efectivo desde el pasado sábado 23 para los viajeros que entrarán a territorio colombiano. También se explicó que la información de salud recopilada por Check-Mig es “entregada diariamente por la autoridad migratoria colombiana al Centro de Enlaces del Ministerio de Salud, con el fin de que se hagan los análisis y seguimientos respectivos, en los casos en que se considere necesario”.

“Si usted presenta algún tipo de síntomas, por favor no olvide acercarse al personal médico que encontrará en los distintos aeropuertos internacionales del país”, añadió Espinosa. Desde la entidad reportan que en lo corrido de julio han ingresado al país un poco más de 683 mil viajeros internacionales. Los principales lugares de origen son Estados Unidos, México, España, Panamá y Ecuador.

En el caso de viajeros internacionales, diligenciar el Check-Mig es de carácter obligatorio: no solo no se puede entrar al país legalmente sin diligenciarlo o pasar por una entrevista con un agente de migración —un proceso más largo—, sino que las empresas transportadoras —como las aerolíneas— podrían negarle el abordaje a un pasajero si se dirige a Colombia y no tiene listo el requisito.

Los pasajeros tienen hasta una hora antes de su viaje para diligenciar el Check-Mig, pero el formulario sirve si tiene hasta dos días de antigüedad. Se tramita directamente en el sitio web de Migración Colombia y tiene una opción de descarga para entregarla en físico cuando sea requerida por la autoridad migratoria.

Alerta alta por viruela del mono

El ministro saliente de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que la alerta en Colombia por la viruela del mono pasó de “moderada” a “alta” por cuenta del incremento de casos en el país.

Según datos de la propia entidad, actualmente se tiene registro de 12 casos de viruela del mono, siendo Bogotá la ciudad con mayor casos de este virus. Le sigue Cundinamarca con un caso, en el municipio de Cajicá, y después uno en Medellín (Antioquia).

Desde mayo pasado, la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, destacó la vigilancia que se le viene dando a este virus.

“El Distrito Capital está tomando todas las medidas para evitar cadenas de contagio. A través de la Secretaría de Salud se han realizado las respectivas investigaciones epidemiológicas y cercos epidemiológicos, con el propósito de mitigar el riesgo de transmisión comunitaria”, se comentó desde el Instituto Nacional de Salud.

