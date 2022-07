Desaparición de la niña Sara Sofía: madre y padrastro podrían quedar en libertad

Sara Sofía Galván, bebé desaparecida desde finales de enero en el sur de Bogotá

Ha pasado más de un año de la desaparición de la menor, Sara Sofía Galván. En este caso los principales responsables han sido Carolina Galván, la mamá biológica de la menor; y Nilson Díaz, la pareja de Galván. Sin embargo, el juicio contra los dos involucrados no ha avanzado debido a que la audiencia se ha retrasado tres veces.

La situación fue denunciada por Xiomara Galván, que comentó que la última diligencia estaba programa para el pasado 26 de julio, pero una vez más fue aplazada bajo excusas que para ella son injustificables. La tía de la menor reclama saber la verdad de lo sucedido con la menor que al día de hoy sigue desaparecida.

“Una de ellas es porque el Internet en la cárcel no funciona muy bien y Nilson Díaz, no se puede conectar a la audiencia. Otra es porque una de las partes procesales está enferma o el abogado no se presenta”, narro la mujer que clama por la verdad.

La familia de Sara Sofía le pide a la justicia colombiana hacer algo al respecto, pues debido al tiempo que ha pasado algunos juristas han advertido la posibilidad de que los juzgados queden en libertad por vencimiento de términos.

“Exijo justicia. El lema es verdad, justicia y reparación, pero yo solamente exijo justicia y verdad. Una extrema verdad que sepamos qué fue lo que realmente pasó con Sarita, si está viva, si está muerta, esa es una verdad que solo Nilson y Carolina saben”, puntualizó la mujer que denunció la desaparición de la mejor y ha hecho seguimiento al caso.

De acuerdo con Pedro Puentes, que habló con Noticias RCN, una vez se radica el proceso de forma escrita hay exactamente 120 días para que se dé inició al juicio oral. Hay que destacar que este caso está en la justicia especializada y los términos se doblan, es decir que se vence a los 240 días.

Recordemos que, la Fiscalía General de la Nación, había reunido más de 250 pruebas, 191 documentos y 65 testimonios que indican que Nilson Díaz y Carolina Galván, habrían sido los últimos en haber visto con vida a la pequeña niña cuya desaparición conmocionó al país.

“Suministraron datos falaces para entorpecer su búsqueda y evitar su hallazgo, sustrayendo de esta manera a la menor de cualquier amparo y tutela legal, desconociéndose su paradero actual … Sabían que estaban ocultando a la menor Sara Sofía Galván, sabían que la víctima era menor de 18 años, que estaban actuando en clara coparticipación criminal y quisieron hacerlo”, dice parte del escrito de acusación de la Fiscalía General.

Por tal motivo, el ente acusador señaló a la pareja por la responsabilidad del delito de Desaparición Forzada de la pequeña Sara Sofía, y de ser hallados culpables deberán afrontar una condenas de 40 a 50 años de prisión.

En torno al paradero de la pequeña Sara Sofia Galván se tienen muchas dudas, no hay certeza de su integridad ni de su paradero. Mientras muchos especulan sobre la trágica muerte de la pequeña niña otros como Romel, líderes de la zona hablan sobre la teoría de la venta de Sara Sofía.

“No existe ningún elemento material probatorio que diga que Sara Sofía está muerta, por eso la comunidad y los líderes sociales no hemos dejado de buscarla. Nosotros estuvimos en la 38, en la zona de tolerancia y los ‘sayayines’, fuentes humanas que se mueven en el bajo mundo, nos afirman la versión más clara y directa de que la niña fue vendida”, comentó Romel al noticiero de RCN hace algunos meses.





SEGUIR LEYENDO