Van 44 muertos: vía Siberia- Funza, una de las más peligrosas del país

Vía Siberia-Funza.

El peaje La Tebaida, en el tramo de Siberia a Funza, el abondono institucional ha ocasionado siniestros de accidentes de tránsito y decenas de muertos en esta zona del departamente de Cundinamarca.

De acuerdo a la denuncia del concejal de Funza, John Baquero, “en esta vía no hay iluminación, señalización, ciclorutas, ni puentes peatonales. Esta es la zona industrial de Funza, en donde hoy hay albergadas más de 2.500 empresas que le dan trabajo a más de 70.000 personas, quienes a diario transitan esta vía, pero que han sido víctimas de fuertes siniestros viales”, señaló.

Además, los habitantes del sector se ven en la obligación de cruzar la vía de un al otro y ha generado accidentes fatales. De acuerdo con Baquero, en lo corrido de 2022, con corte al 25 de julio, de acuerdo han fallecido 44 personas por siniestros de tránsito en esta vía y se han presentado 900 accidentes, lo que deja un alarmante promedio de cuatro accidentes por día.

“Varios ciclistas también han muerto por la falta de una cicloruta, lo que los obliga a usar la carretera y a exponer su vida, pues en este corredor vial transita mucho transporte de carga y esos camiones fácilmente succionan a los ciclistas ocasionándoles la muerte”, indicó Baquero en diálogos para la revista Semana.

De igual manera, el concejal denunció que la falta de iluminación ha ocasionado graves accidentes como el recordado con Hildebrando Rivera y la mujer indígena, pues la vía está en completa oscuridad. “Como esto es zona industrial, desde antes de las 5:00 de la mañana se ve a personas transitando por la vía y la falta de iluminación hacen que corran grave peligro”, mencionó Baquero.

Por esta misma razón, el concejal John contactó al concesionario Devisab y a la Gobernación de Cundinamarca a buscar soluciones, sin embargo ambas partes se niegan a responder.

“Hemos requerido al concesionario para que adelante la construcción de cinco puentes peatonales, una cicloruta e instale buena iluminación y señalización. Eso no debe costar más de $10.000 millones, mientras que ellos recaudan más de $6.000 millones al mes. No obstante, la respuesta del concesionario es que este se trata de un contrato de primera generación y el objeto tan solo es mantenimiento, rehabilitación y estudio de la vía, y no podemos hacer más”, aseguró Baquero.

El peaje La Tebaida, donde la tarifa mínima para automóviles es de $13.500 y que también tiene una tarifa máxima de $53.400 para camiones de 6 ejes o más. Se registra como el cuarto peaje más caro del país, detrás de Túnel de Oriente, que conecta Medellín con el oriente antioqueño; Pipiral, en la vía Bogotá - Villavicencio, y Circacia, en el Eje Cafetero.

Cabe mencionar que, La Tebaida hace parte de la concesión de la vía Chía - Girardot que la Gobernación de Cundinamarca firmó desde 1996 con el Consorcio Devisab, con el objeto de realizar estudios, diseños definitivos, reconstrucción, rehabilitación vial y construcción de cuatro puentes peatonales en los pasos urbanos, mantenimiento y operación.

De la misma manera, el concejal ha requerido al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) y a su gerente Nancy Valbuena Ramos, “pero lleva dos años de haberse posesionado y no ha querido responderle al municipio”, agregó. Y por esta razón, Baquero pronunció que no hay quién le responda a Funza y los habitantes que a diario ponen los muertos y los accidentados. “La concesión dice que son un privado y no les interesa nada de lo que necesitamos en la comunidad; y el ICCU tampoco da la cara”, dijo.

Por su parte, 11 de los 15 concejales de Funza adelantaron un plantón el pasado lunes 25 de julio en el peaje La Tebaida, para lograr que la comunidad firme una acción popular y exigir así soluciones inmediatas.

