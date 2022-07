La selección Colombia sin temor para enfrentar a Brasil en la final de la Copa América Femenina “es el momento de enfrentarlas”

La selección Colombia regresó a los entrenamientos tras derrotar a Argentina en las semifinales de la Copa América Femenina y acceder a la final. Su rival en el encuentro clave por el título será Brasil, vigentes campeonas, noveno equipo en el ranking de la FIFA, líder del Grupo B con puntaje perfecto (12 puntos de 12 posibles) y equipo con la mejor ofensiva y defensiva del campeonato, 19 goles a favor y 0 en contra.

Pese a estas demoledoras estadísticas, el equipo dirigido por Nelson Abadía buscará no ser inferiores al reto que supone lograr la primera Copa América Femenina en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol. Así lo aseguró la capitana, Daniela Montoya, quien superó una molestia física tras el duelo ante Argentina y se entrenó sin problemas pensando lo que será el encuentro del próximo sábado 30 de julio.

La volante no ocultó su felicidad por lo logrado a lo largo del certamen, la clasificación a la final supuso asegurar el tiquete a los Juegos Olímpicos de París 2024 y a la Copa del Mundo Australia - Nueva Zelanda 2023, “Estamos felices por lo que logramos, nos queda el paso más importante que es la final. Deseamos, y todo el país desea, que levantemos esa copa (...) Hoy no nos preocupa nada, estamos donde queríamos estar. Teníamos visualizado este momento ahora nos queda disfrutarlo”.

Precisamente, la última vez que Colombia disputó el torneo de fútbol femenino en unas justas olímpicas, Daniela Montoya no pudo estar por una lesión pese haber integrado la nómina que obtuvo la clasificación. Ahora se siente agradecida de tener una nueva oportunidad de poder disputar uno de los eventos más deseado por cualquier deportista, “Es algo muy especial, no estar en Río 2016 fue muy duro porque era algo que anhelaba. Todavía no me lo creo, estoy disfrutando el momento es algo único y Dios te lo da cuando debe ser”.

Sobre su rival, asegura que saldrán al gramado del estadio Alfonso López de Bucaramanga a mostrar lo que han mostrado a lo largo del campeonato, buen juego, un estilo ofensivo y sin temor ante ninguna de las rivales. Sobre el planteamiento, expresó que es algo que le competerá exclusivamente al cuerpo técnico, pero que de ser por ella no variaría el esquema táctico, sin embargo, no descarta que se salga con un mayor numero de defensoras para enfrentar a la goleadora del torneo, Adriana con cinco tantos.

“Si hemos tenido la oportunidad de enfrentarlas en varias Copas América. En la cancha somos 11 contra 11, los estados de animo son importantes es el fútbol y este grupo es una familia, es el momento de enfrentarlas (...) Yo saldría a jugar con el mismo planteamiento, uno se debe morir con la suya y es la que nos ha dado resultado. Ellas son las primeras en el ranking y para mi ellas son las favoritas, pero el fútbol te da oportunidades y queremos seguir haciendo historia””

Por último, Daniela Montoya se refirió al trino del presidente electo, Gustavo Petro, donde asegura que una de las prioridades del próximo ministro o ministra de Deportes será organizar una liga profesional de fútbol femenino, “En todo el país quieren apoyar el fútbol femenino por los logros que hemos tenido. El otro año será una competencia larga y eso es una garantía para nosotras”. Esto coincide con las declaraciones de Ramón Jesurún, quien aseguró que en 2023 se jugará un torneo de un año.

