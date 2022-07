Lina Tejeiro les respondió a quienes no soportan su felicidad: “No me voy a disculpar por existir”

Lina Tejeiro, actriz colombiana. Foto: Instagram @linatejeiro

Desde sus redes sociales, especialmente Twitter, Lina Tejeiro ha sido muy abierta para expresar sus opiones respecto de cualquier tema, sobre todo si se trata de su vida privada.

Por ejemplo, desde que comenzaron los rumores de que estaría de romance con Juan Duque, cantante urbano, la actriz llanera estuvo publicando frecuentemente tuits que reflejaban un estado anímico muy romántico, puesto que entre lo compartido se destacan cosas como:

“Le regalé la luna para que piense en mí cada que la vea”, “sus besitos en la madrugada”, “Nuestra segunda cita y estoy a dos carcajadas de enamorarme”, entre otras cosas.

De este modo, Tejeiro no teme hablar de lo bien o mal que se siente, puesto que a través de diferentes plataformas digitales como YouTube, también ha compartido los momentos más vulnerables que ha tenido en su vida. En vista de esto, no es de extrañar que también comparta su sentir respecto de las personas que la critican, incluso, de aquellas a las que les molesta su felicidad.

Entonces, el pasado domingo 24 de julio redactó en su cuenta de Twitter un mensaje muy directo para todo aquel que sufra por verla feliz: “Me importa un cul* que no soporten verme feliz, eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir”.

Lina Tejeiro a quienes no soporten su felicidad: “Me importa un cul...”. Foto: Twitter @Lina_Tejeiro

Se desconoce el motivo que originó el tuit de Lina Tejeiro, pero se especula que pueda ser por su aparente relación sentimental con Duque, la cual también ha estado rodeada de cierta polémica, ¿por qué razón? Pues bien, Sofía Tabares -la exnovia más reciente del intérprete de ‘Chimbita’- ha publicado desde sus redes sociales varios comentarios con referencia a su expareja y la actriz llanera, por ejemplo, mencionó que fue cambiada por Tejeiro al poner en Twitter:

“Mi familia like: - A ver, brindemos por la que cambiaron por Lina Tejeiro-, y después me preguntan que yo dónde forjé el carácter (risas)”, fue el comentario entre muchos otros que ha hecho sobre los suspuestos novios.

Según información que ronda por los medios de comunicación, Tabares y Duque habrían roto en marzo pasado.

Sin embargo, el tuit de Lina bien pudo haber sido por otros temas, que ella no aclaró en su publicación.

¿Lina Tejeiro y Juan Duque ya confirmaron ser novios?:

Hasta el momento ninguno de los dos ha salido públicamente a confirmar que, en efecto, exista una relación sentimental entre ambos. Empero, a principios de julio Lina Tejeiro se refirió a Juan Duque en términos de que estaban saliendo, lo que no especifica el estado formal o informal de su supuesto romance.

De todos modos, la actriz y el reguetonero paisa continúan intercambiando comentarios en las redes sociales, lo han hecho tanto en Twitter como en Instagram. En este orden de ideas, el pasado domingo 24 de julio Juan Duque compartió algunas fotografías en su perfil de Instagram con una leyenda que dice: “#10 en Colombia, pero #1 en tu corazón mi amor”, con referencia a que su tema ‘X por ti lo digo’, que sacó al mercado a mediados de junio pasado, está teniendo una buena acogida en el país.

Al ver entre los comentarios, destaca lo escrito por Lina Tejeiro: “Tan lindo y sin novia”; por su puesto, las reacciones de los demás usuarios también se hicieron presentes al respecto.

Lina Tejeiro comenta publicación de Juan Duque. Foto: Instagram @juanduque

No hay que dejar por fuera que, a la aparente pareja también se le ha visto en actitudes románticas, de hecho, fueron captados recientemente dándose un beso mientras estaban en un aeropuerto. Solo queda esperar si en algún momento deciden confirmar si realmente sostienen un noviazgo o si por el momento continúan conociéndose sin haber nada oficial.

SEGUIR LEYENDO: