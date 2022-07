Penúltima etapa en el Tour de Francia 2022: así será la contrarreloj antes de llegar a París

Restan horas nada más para el final de la carrera más importante del ciclismo europeo en 2022: el Tour de Francia. Con el pedalista danés Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) como virtual campeón de la competencia y sucesor al bicampeonato del esloveno Tadej Pogačar, los pedalistas afrontarán este sábado 23 de julio la penúltima fracción de la carrera en una contrarreloj individual.

Así las cosas, la primera última crono individual de la carrera que este año partió desde Dinamarca y pasó por Bélgica y Suiza mientras recorrió las vías más exigentes del deporte sobre ruedas en Francia será transitada de la siguiente manera:

La contrarreloj individual de 40,7 kilómetros de distancia entre Lacapelle-Marival y Rocamadour, comprenderá un circuito totalmente plano con un desnivel de 131 metros a 389 y 258 sobre el nivel del mar.

Así será el recorrido en imágenes de lo que se viene para el sábado 23 de julio en suelo francés:

Recorrido de la etapa 20 del Tour de Francia 2022, contrarreloj individual entre Lacapelle-Marival y Rocamadour

La contrarreloj final de la carrera puede ser un día crucial para la clasificación general, o al menos un día interesante con una victoria de etapa del Tour de Francia en juego. Los ciclistas tendrán 40 kilómetros por delante, una distancia muy decente para los estándares actuales y, definitivamente, un día en el que se pueden marcar diferencias importantes.

La contrarreloj es bastante ‘accidentada’. No uno en el que los especialistas no puedan aplicar toda su fuerza, pero definitivamente abierto a las sorpresas y con un aspecto táctico. Hasta el tercer punto intermedio después de 33 kilómetros, las rutas son muy onduladas, a veces se inclinan un poco hacia arriba, a veces se inclinan hacia abajo. Sin embargo, en el mapa se ve que no pasa por caminos sencillos y directos. Esto no será favorable para los especialistas, pero es aquí donde deben marcar la diferencia.

En el tramo final los corredores se encontrarán con dos descensos y dos subidas, una coincidiendo con la meta en Rocamadour. El primero de ellos tiene 1,6 km al 4,7%, nada grave, pero el segundo en meta puede ser bastante complicado de gestionar para los que no han guardado piernas. El ascenso final al centro de la ciudad tiene una longitud de 1,8 km al 6,2 %, con pendientes más duras en la base. Será un esfuerzo muy fuerte al final de una larga contrarreloj.

Wout van Aert: prácticamente no hay puntos débiles en la armadura de van Aert, lo que lo convierte quizás en la carta más confiable para jugar aquí. Habiendo prosperado en las contrarrelojes de este año, esta será otra oportunidad para obtener otra victoria.

Filippo Ganna – El mejor contrarrelojista puro del pelotón, sin embargo, este no es bueno para los especialistas puros. ¿Podrá Ganna convertir su poder en una ventaja suficiente para las subidas finales? Tendrá que darlo todo.

Stefan Küng: Kung ha tenido un papel como gregario durante la mayor parte de la carrera, a menudo sin ser visible para la competencia. Puede ser una distancia de la mejor para él, quizás ha guardado las piernas para el día que más le importa, que será este.

Tadej Pogacar: ha demostrado que puede prosperar contra el reloj, y tener una ruta montañosa como esta se adaptará perfectamente al esloveno en la lucha por otra victoria de etapa.

Stefan Bissegger e Yves Lampaert también serán corredores peligrosos que pueden luchar por la victoria en tal esfuerzo. Sin embargo, les favorece más el terreno llano y el final no será fácil. Jonas Vingegaard y Geraint Thomas para la clasificación general también serán grandes candidatos para un puesto de avanzada, con Brandon McNulty y Mattia Cattaneo siendo otros dos pedalistas que en gran forma podrían hacerlo muy bien aquí.

Dylan van Baarle, Max Schachmann, Nelson Oliveira, Bob Jungels, Benjamin Thomas, Daniel Martínez, Alberto Bettiol, Christophe Laporte y Andreas Leknessund también serán outsiders por derecho propio.

La forma y el cansancio, tras 20 días de dura carrera, serán cruciales. Aquellos que lo manejaron a la perfección tendrán una buena oportunidad de sorprender mañana.

