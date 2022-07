Fuga de menores en centro de tedención en Bogotá: el angustioso llamado de una madre que busca a su hija de 13 años

EFE/Yahya Arhab/Archivo

Carolina Chicaiza, madre de familia, ha estado buscando ayuda de los medios de comunicación y de las redes sociales para encontrar a su hija, una menor de 13 años llamada Dayana García. La adolescente estaría desaparecida desde que se presentó la fuga masiva del Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento de Bogotá. Esta noticia ha estado rondando desde la mañana de este jueves 21 de julio, sin embargo, todo habría ocurrido el 17, mientras que los padres de familia aseguran haberse enterado el día 19. En total fueron 30 los jóvenes que se fueron de aquel centro de protección de infancia y adolescencia a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En aquel lugar, ubicado en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, se presentaron disturbios que permitieron la fuga de los menores. En medio de la huida, se destacó, se presentaron agresiones al personal que se encontraba a cargo. “La evasión se dio el domingo, pero yo me vine a enterar solo hasta el día martes a las 9:00 p. m., cuando recibo un correo, nunca recibí una llamada del ICBF informando la situación. No obstante, hasta el momento nadie me ha sabido dar respuesta de qué pasó con mi hija”, aseguró Carolina Chicaiza, sobre su hija, en una entrevista con Noticias Caracol.

Según la mujer, que ahora busca a su hija, la menor se encontraba allí porque, al parecer, “una pandilla la estaba utilizando para vender drogas”. Aseguró que la internó en aquel lugar para protegerla. Aseguró que nadie la llamó para avisarle de la desaparición de su hija. La entidad le avisó a través de un correo. “No sé nada de mi hija, no sé si esté viva, no sé si esté herida”, dijo.

Para el momento, mientras se esclarece el paradero de los menores, la Secretaría Distrital de Seguridad se puso al frente del caso. “Los profesionales observan que a las afueras de las instalaciones del centro de emergencia se encontraban dos motos (una de las motos de placa WND 16F), las cuales se encontraban tomando fotos y realizando chiflidos hacia las instalaciones”, indica el informe de la institución sobre el supuesto motín.

Los menores no se fueron a sus dormitorios esa noche y, de acuerdo con lo que se comenta, golpearon a una profesora con la tabla de una cama. Así mismo, amarraron a un docente con sábanas. Esto, destaca el centro de protección, se calificó como un “intento de desorden disciplinario” que se presentó entre las 9:30 y las 11 de la noche. Un menor, que argumentó sentirse mal emocionalmente, habría sido la técnica para desarrollar los hechos que llegaron después. “El equipo interdisciplinario presta primeros auxilios emocionales”, sin embargo, destaca el informe, otras personas aprovechan para romper “los vidrios de las claraboyas”.

“No sé nada de ella, la he buscado con familiares, pero no hemos tenido respuesta. Nicol, por favor, regresa. Te espero con los brazos abiertos”, comentó la madre ante los micrófonos de Noticias Caracol.

A principios de este mes se reportó la aparición de una niña cuyo paradero se desconoció por casi una semana. La menor de edad duró desaparecida durante cinco días, luego de que su familia informara a las autoridades, la Policía Metropolitana de Bucaramanga inició sus labores de búsqueda hasta hallarla con vida en el municipio de Floridablanca, en Santander. Esta fue la confirmación que entregó el cuerpo policial en la noche de este viernes, 8 de julio. La joven permanecía en el barrio conocido como Santana de la cabecera municipal de Piedecuesta.

Paola Escarly Cárdenas Vera había sido reportada como desaparecida en el municipal de Floridablanca, lugar donde la familia reportó la situación ante las autoridades, y fue hallada con vida, en el municipio de Piedecuesta, municipio aledaño que se encuentra a veinte minutos de donde había sido vista por última vez.





