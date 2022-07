Habrá cortes de agua y de luz en varios barrios de Bogotá este jueves 21 de julio

Cortes de agua en Bogotá

Varios barrios de Bogotá tendrán restricción en el servicio de agua postable y en el de energía este jueves 21 de julio por diferntes obras de las empresas que están a cargo de la operación de estos.

Por un lado, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, informó que hará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades Y por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua en esta jornada.

La empresa informó que estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Estos serán los barrios de ocho localidades que se verán afectados:

Localidad de Engativá

Bolivia: de la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 123. Empates red acueducto.

Localidad de Kennedy

Marsella: de la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a Carrera 72 o Avenida Boyacá. Empates red acueducto.

Lusitania: de la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. Empates red acueducto.

Localidad de Puente Aranda

La Asunción, Santa Matilde, Comuneros: de la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 8 Sur. Empates red acueducto.

Localidad de Fontibón

Granjas de Techo: de la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. Empates red acueducto

Capellanía: de la Calle 22 a Calle 23, entre la Carrera 73Bis a la Carrera 80A Bis. Empates red acueducto

Localidad de San Cristóbal

Los Libertadores, Nueva Delhi, La Belleza: de la Carrera 15 Este Hasta Carrera 4 Este, entre la Calle 48 Sur a la Calle 71B Sur. Mantenimiento preventivo.

Santa Rita Sur Oriental, Arrayanes V, Villabel: de la Carrera 4 Este a la Carrera 11 Este, entre la Calle 54 Sur a la Calle 46B Sur. Empates red acueducto.

Localidad de Suba

Club de Los Lagartos, Niza Suba, Almirante Colon: de la Carrera 71 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 127D. Empates red acueducto.

Localidad de Usaquén

Usaquén, Santa Ana, Escuela de Carabineros: de la Carrera 2 a la Carrera 7, entre la Calle 106 a la Calle 121. Empates red acueducto.

Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe

Baja presión: La Fragua, Santander, Sena, El Progreso, El Vergel, La Fraguita, Santa Isabel, Santa Isabel Sur, Veraguas.

Sin servicio: Santa Lucia, Quiroga, Olaya, IPS Sura Olaya, Servicio Farmacéutico Colsubsidio, Clinisur IPS Salud Ocupacional, Cedi Salud Familiar Juan Pablo II IPS, Salud Total EPS Olaya, Compensar Quiroga, Marco Fidel Suarez y San Jorge.

Baja Presión: de la Calle 8 Sur a la Calle 22 Sur, entre la Carrera 27 a la Transversal 31. De la Calle 6 a la Calle 11 Sur, entre la Transversal 22 a la Carrera 30; sin Servicio: de la Calle 27 Sur a la Calle 44 Sur, entre la Carrera 24 a la Avenida Caracas. De la Calle 45 Sur a la Calle 50 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 16F. Reparación red acueducto.

Barrios sin luz

Entre tanto, por ajustes en el servicio Enel Colombia hará trabajos de mantenimiento en cinco localidades. Los trabajos se harán en los siguientes horarios: 7:00 a.m., 7:30 a.m., 8:30 a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m. en Fontibón, Kenndy, Santa Fe, Bosa y San Cristóbal.

Habrá cortes de luz este jueves en barrios de Bogotá. FOTO: ALCALDÍA DE BOGOTÁ

