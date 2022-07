Piedad Córdoba envió mensaje desde la UCI en una clínica de Medellín: “No son buenos tiempos”

Piedad Córdoba aceptó ser investigada por la Comisión de Ética y Garantías del Pacto Histórico. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

El pasado domingo 17 de julio, la senadora electa por la coalición del Pacto Histórico Piedad Córdoba fue internada de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos de la Clínica del Rosario, en la ciudad de Medellín.

De acuerdo a lo que informaron sus familiares, la senadora tuvo una descompensación y presentaba una baja presión aguda al momento de ser internada.

Este martes 19 de julio, Piedad publicó a través de su cuenta de Twitter, su estado de salud, “Buenos días. Me siento un poco mejor pero aún no hay dictamen de lo que padezco. Soy una persona habituada a la adversidad, yo me envalentono con el viento en contra. Pero si les hablo con franqueza no son buenos tiempos”, indicó.

Además, la senadora agradeció por los mensajes que ha recibido durante estos días, “Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo”.

Piedad Córdoba se refiere a su estado de salud. Foto: Twitter @piedadcordoba

En cuanto a la directora Científica de la Clínica El Rosario, Adriana Posada, contó que la senadora electa muestra una respuesta positiva al tratamiento del centro asistencial de la capital antioqueña. “Actualmente se encuentra hospitalizada por un shock séptico debido a una infección, pero está respondiendo a la terapia antibiótica y al tratamiento médico, en este momento está más estable y con buena respuesta”, señaló.

De igual manera, Posada reveló sobre la secuela del covid-19 que padeció en meses anteriores, “se ha demostrado científicamente que después de padecer el virus, hay una disminución de las defensas y todos los seres humanos podemos ser susceptibles a infecciones bacterianas o virales sobreagregadas, sin embargo, no puedo asegurar una relación directa debido al virus”, mencionó la profesional.

La médica además explicó que era necesario internar a Piedad Córdoba en la unidad de cuidados intensivo porque presentó una infección severa, que ya había afectado a nivel sistémico la presión arterial y requería monitoreo hemodinámico por parte de los médicos y personal de enfermería. Adicional a un soporte vasopresor, los medicamentos que mejoran la presión arterial y mejoran la respuesta a la infección.

“Lo que pasa es que como estas infecciones pueden afectar la presión arterial y puede repercutir en otros órganos, fue severa al principio y por eso requirió los medicamentos que le mejoran la presión y ayudan en la respuesta al cuadro infeccioso que tiene actualmente”, aseguró Adriana Posada.

Finalmente, la médica reveló que aún no se puede determinar el tiempo que podrá pasar Córdoba en la UCI, pero indicó que su evolución es muy satisfactoria.

Vale mencionar que, cuando Piedad Córdoba asistió al retiro programático del Pacto Histórico en Medellín, algunos asistentes comentaron que se le notaba muy deteriorada físicamente, especialmente en el momento en el que tomó el micrófono para dirigirse al público, pues se hizo evidente que tenía dificultades para hablar.

Más allá de toda esta información, no se sabe mucho más acerca de su estado de salud y habrá que esperar al próximo parte médico. Lo más seguro es que no pueda asistir a la entrega de credenciales para senadores del Consejo Nacional Electoral el martes ni a la posesión del nuevo congreso el miércoles.

