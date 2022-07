Egan Bernal volvió a referirse a su regreso a las carreras: “No puedo esperar para volver a competir”

Egan Bernal vuelve a referirse sobre su regreso a las carreras: “no puedo esperar para volver a competir”

El ciclista colombiano Egan Bernal sigue compartiendo avances de su recuperación a través de las redes sociales. Aunque aun no hay una fecha o competencia definida para su regreso, el pedalista se ha mostrado emocionado por las estadísticas de sus recientes entrenamientos y da pistas de que su primera competencia oficial estaría cerca. El día que el campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia impactó la parte de atrás de un bus fue el 24 de enero del 2022, desde entonces han pasado cinco meses donde los avances en su recuperación son admirables.

“ Alguna vez alguien me dijo: Roma no se construyó en un solo día. Y después de mucho trabajo y paciencia, no puedo esperar para volver a competir ” fue el mensaje compartido por el deportista junto con dos fotografías. En la primera se ve de fondo las montañas de Andorra, donde Egan realiza un campo de entrenamiento con el Ineos Grenadiers, por una de las carreteras destapadas del país europeo. En la segunda se evidencia que el entrenamiento del día fue de 150 kilómetros, con una duración de cinco horas y 50 minutos y una velocidad en promedio de 25 kilómetros por hora.

Egan Bernal vuelve a referirse sobre su regreso a las carreras: “no puedo esperar para volver a competir”

Una pequeña esperanza de que Egan estuviera presente en la Vuelta de España 2022 surgía con el pasar de los entrenamientos. Sin embargo, el mismo ciclista se encargó de poner fin a los rumores a través de una entrevista por Twitch con el ciclista italiano Vicenzo Nibali:

“Para la Vuelta es casi seguro que no porque es difícil. Hablé con el equipo y mi entrenador, y al principio, digamos hace un mes o dos meses, era imposible pensar en competir este año. Pero espero hacer las carreras en Italia, las últimas carreras de la temporada”.

Entre tanto, las directivas del equipo Ineos Grenadiers deberán tomar una decisión sobre las carreras en las que Bernal podría participar en 2022. Hasta el fin de semana del 24 de julio el colombiano concentrará con la escuadra británica, tal como lo dio a conocer el pasado 8 de julio desde su cuenta de Instagram:

“Risa nerviosa por mi primer Training Camp. Me esperan 3 semanas en altura y de concentración para saber realmente en qué punto estamos y así saber qué objetivos poder plantear para fin de temporada”.

Egan Bernal y su preparación en Andorra en el segundo semestre de 2022 / (Instagram: @eganbernal)

Hasta la fecha ni desde el equipo inglés ni el pedalista colombiano han dado declaraciones sobre las posibilidades de volver a competir. Por otro lado, Ciro Scognamiglio, periodista de la Gazzetta dello Sport, aseguró que este entrenamiento en Andorra es parte del plan para regresar a las carreras a inicio de agosto.

“Una opción sobre la mesa para volver puede ser Vuelta Burgos (2-6 agosto), pero aún está por decidir”, completó Scognamiglio. La decisión final dependerá de los resultados obtenidos en el campamento que compartirá con Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Laurens de Plus y Ethan Hayter.

