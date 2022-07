“Los jugadores están dolidos, fue un resultado que se nos escapó”: técnico de Independiente moLesto tras la derrota conta Águilas Doradas

Técnico de Independiente Santa Fe se fue en contra de los árbitros: “Nunca han tocado una pelota”. Crédito: Dimayor

Independiente Santa Fe se trajo un punto de su visita al estadio de Rionegro donde enfrentó a Águilas Doradas y empató 2-2, sin embargo la sensación de que pudieron ser tres unidades dejó un ‘mal sabor de boca’ en los ‘cardenales’, más aun al demostrar que el gol al minuto 95 anotado por Marco Pérez fue marcado de manera irregular debido a que se encontraba en fuera de lugar.

Uno de los que se encargaron de manifestar la inconformidad del equipo bogotano fue su mismo técnico Alfredo Arias. El uruguayo, que llegó este semestre para enderezar el camino del equipo ‘cardenal’ tras la salida del profesor Martin Cardetti, fue totalmente claro sobre su malestar con el videoarbitraje del partido, el cual estaba a cargo de Nicolás Gallo, árbitro FIFA y el único representante de Colombia en la próxima Copa del Mundo Qatar 2022.

“Gente que jamás tocó una pelota decide partidos. Hicimos un gol más, lo anulan, y el último que nos hacen está en fuera de lugar. Después cada uno puede poner la línea donde quiere, pero está fuera de lugar. Me queda esa sensación”, declaró en la rueda de prensa el entrenador ‘charrúa’

Su declaración finalizó refiriéndose a la anotación que hubiera significado el 3-1 a favor del visitante y que igualmente fue anulado de manera polémica por Eder Vergara, “Hicimos un gol más y nos lo anularon, y ahora el último gol que nos hacen está en fuera de lugar. En el fútbol que yo conocí y a simple vista está en fuera de lugar, después cada uno puede poner la línea donde quiere, pero está en fuera de lugar. Esa es la sensación que me queda”.

Por otra parte, el experimentado estratega charrúa insistió en que deben continuar con un ritmo óptimo de preparación para los 19 partidos que restan de la Liga BetPlay II 2022, pues sus jugadores están bastante exigidos y desmotivados tras lo ocurrido en Rionegro contra El Nido a cargo del técnico paisa, Leonel Álvarez:

“Los jugadores están dolidos por el resultado. Tenemos que prepararnos ya porque tenemos que viajar, concentrar y jugar ante Cortuluá. Habrá que seguir mejorando más allá de las variables que no podemos controlar. Las que podemos controlar debemos entrenarlas y corregir lo que se hizo mal. Nuestro objetivo es entrar a la recta final de los primeros ocho”.

Mayer Candelo, el entrenador del Deportivo Cali también criticó la actuación del VAR

Otro de los técnicos que pusieron en el ojo del huracán la actuación del VAR en el fútbol colombiano fue el nuevo entrenador del Deportivo Cali, Mayer Candelo. Para el otrora volante a su equipo se le dejó de sancionar un penalti que le hubiera dado la posibilidad de abrir el marcador en el partido de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2022-II ante Deportes Tolima.

El juez Jhon Hinestroza dejó de pitar un penalti a favor del conjunto verdiblanco luego de que el Rodríguez fuera derribado en el área por Bryan Rovira quien se montó en la espalda del jugador cuando este se disponía a rematar de cabeza frente al arco, el arbitro sancionó una mano posterior a esta acción en ese momento.

Al respecto, Candelo expresó su molestia por la jugada, “No sé cómo se maneja el VAR para unas cosas y para otras no. Pudimos hacer un gol de penal y eso no lo vieron”.

