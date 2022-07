‘Pajarita Caucana’, la muestra textil que da color con hojas de coca

Fibras tinturadas con hoja de coca

La coca no es solo cocaína. De un tiempo para acá, ya han sido varios los estudiosos que se han dado a la tarea de descubrir las propiedades de esta hoja ancestral, tan mitificada por muchos y sagrada para otros. De ello han sido testigos tres curiosas mujeres: María Alejandra Torres, Mónica Suárez y Daniela Rubio, quienes a través de Ginger Blonde un estudio de diseño, compartieron conocimientos con Anyi Ballesteros de la Asociación Agroarte y varias mujeres de El Tambo (Cauca) para entender cómo emplear elementos de la naturaleza y del mismo entorno de la comunidad, para la extracción de pigmentos para textiles.

Apoyándose en el conocimiento de estas campesinas, dedicadas a criar al gusano de la seda, a hilar las fibras y tejer textiles, fue posible desarrollar una colección de prendas en donde se llegó a implementar procesos sostenibles dentro de la tintorería.

“Queríamos explorar con las plantas tintorias de la región. De ahí salió la idea de utilizar la coca. Hicimos una pequeña muestra y salieron colores muy bonitos. De ahí decidimos hacer una investigación más profunda y más amplia de esos colores”, señala Daniela Rubio en diálogo con Infobae Colombia.

Así, con hojas de Pajarita Caucana (una variedad de coca), harina de coca y la harina tostada, se logró llevar a cabo un proceso en el cual se obtuvieron 96 muestras de colores que desde el gris, pasando por el café, los verdes y llegando hasta los amarillos, imprimen color a los textiles y se fijan a fibras de seda a través de mordientes, como hierro, alumbre, ácido cítrico entre otros.

Un proceso sostenible

La industria de la moda produce el 10 % de las emisiones que se generan en el planeta y su consumo de agua no es poca cosa. Según WWF, el agua empleada en estos procesos es de aproximadamente 79 mil millones de metros cúbicos por año. Esto se debe al teñido de los tejidos y las sustancias químicas empleadas que terminan siendo vertidas a fuentes hídricas que dan a parar a cuerpos de agua.

“Parte de los procesos clave de que la industria sea una de las más contaminantes del mundo es principalmente por los procesos de intervención de las fibras y textiles. El proceso de tintura gasta mucha agua, que es un recurso no renovable. En segundo lugar, los químicos con los que se tintura la mayoría de las fibras, deben ser muy fuertes y esto genera contaminación de dos formas. Uno, liberando gases cuando se están usando y dos, en el proceso de lavado porque esa agua se vierte y cae en fuentes hídricas”, señala Valentina Osorio, docente del seminario Moda vs. Sostenibilidad de Melt Fashion Academy and Consulting.

Es por esta razón que a la fecha se han comenzado a poner en consideración alternativas amigables con el medio ambiente, pues además de ser un interés que ha ido creciendo en los últimos años entre empresarios y diseñadores, contribuye a repensar la industria a través de prendas más atemporales, en donde la trazabilidad de los materiales e insumos son una forma de vincularse responsablemente con la moda.

“Las tinturas que se extraen de la coca corresponden a un proceso artesanal que parte desde la cosecha de las hojas. Este tiene muchas variables y cada vez estamos entendiendo más cómo todas esas variables terminan imprimiendo un valor agregado a las prendas, porque ninguna va a ser igual que la otra. También al ser un proceso artesanal está al alcance de cualquiera, sin contar con que los tintes químicos han subido muchísimo de precio”, señala Rubio.

En ese sentido, Osorio cuenta que a la fecha, los tintes naturales se convierten en la única alternativa que resulta menos impactante para el planeta, pues además de tener origen orgánico, son biodegradables y no cuentan con los elementos tóxicos que sí tienen los químicos, muchos de ellos basados en petroquímicos.

Es por eso que, llevados también por el ánimo de visibilizar su trabajo, Ginger Blonde, con su proyecto de ‘Pajarita Caucana’, no solo dejó un registro en video de más de un año de trabajo en el Cauca, sino también una bitácora en donde se registran los procesos y la muestra. A ésta también fueron invitados artistas y diseñadores de modas (Manuela Alvares, A New Cross, Seesé ilumina entre otros) que dan cuenta de cómo se ve esta investigación aplicada a la industria, pues solo impulsando las buenas prácticas en el consumo y en la fabricación será posible re pensar el uso de la hoja en la sociedad y en la construcción de paz.

*La muestra tendrá lugar en Casa Aainjaa calle 60#11A-34, Bogotá

Harina de coca. Con ésta materia prima fue posible crear tintes para textiles.

