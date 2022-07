Más de 180.000 niños no han recibido alimentación del PAE, denunció la Procuraduría

Jóvenes intoxicados por consumir alimentos PAE. Foto: Colprensa

Esta semana, los colegios con calendario A, entre ellos los públicos, iniciaron el segundo semestre escolar de 2022, y a Procuraduría General de la Nación (PGN) lanzó una fuerte advertencia entorno al PAE, Plan de Alimentación Escolar, en la costa colombiana.

La Procuraduría General de la Nación afirmó que 183.731 niños en colegios públicos no están recibiendo la comida dentro del PAE.

La preocupación del ente de control se extiende sobre el departamento del Magdalena, donde llevan más de 100 días sin prestar este servicio a los niños de la comunidad.

La anterior situación en este departamento ha llevado a afectar a mapas de ciento cuarenta y siete mil niños de centros educativos públicos de Magdalena.

A la problemática se juntan los niños pertenecientes a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) de Ciénaga, también en magdalena, en donde 24.938 menores de edad aún no reciben la alimentación escolar. También está Pitalito, Huila, con 11.546 niños que no tienen este servicio fundamental de alimentación.

La procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, afirmó que esta situación es “inadmisible porque se están vulnerando los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”.

Además, la funcionaria mandó un mensaje a todas las autoridades para que “cumplan con su deber inmediatamente” con los niños de las diferentes comunidades afectadas actualmente por la falta del servicio del PAE.

Margarita Cabello pidió a las 96 ETC para tomar las medidas “necesarias para garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida” hasta el último día del calendario escolar público de este 2022.

Ya habían antecedentes de problemas del PAE en el departamento del Magdalena

El pasado 15 de junio, la Junta Departamental de Educación (JUDE) anunció que le pedía a la Gobernación del Magdalena decretar urgencia en relación al PAE.

Con esto se buscaba agilizar la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que beneficia a más de 141.000 estudiantes de instituciones educativas de Magdalena.

Esta solicitud, que contempla la contratación directa del PAE entre la gobernación y un solo oferente, fue presentada este martes por el gobernador, Carlos Caicedo, y respaldada en su mayoría por los miembros del Consejo Extraordinario de Política Social, quienes recomendaron que se decretara esta medida extraordinaria con el fin de garantizar el aporte nutricional de los alumnos de las instituciones oficiales de 28 municipios en el Magdalena en el menor tiempo posible.

La Procuraduría General de la Nación advirtió que no se evidenciaban situaciones de fuerza mayor que justificaran la declaratoria de urgencia manifiesta para la contratación del programa, sin embargo, alertó que continuaba en riesgo la adecuada contratación que busca brindar la alimentación a más de 141.000 niños, niñas y jóvenes en el departamento, luego de que el proceso de selección para su ejecución había sido declarado desierto por segunda vez.

“En consecuencia, la Procuraduría nuevamente solicitó a la gobernación información sobre las posibles alternativas para la implementación del PAE, el plan de ejecución de los recursos que supera los $100.000 millones y celeridad en la toma de decisiones al respecto”, señaló el Ministerio Público.

El órgano de control señaló que estas observaciones fueron presentadas en cumplimiento de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, el cual tiene el deber funcional de “anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten los derechos constitucionales a la educación y a la alimentación equilibrada de los menores del país”.

Por su parte, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, presentó otras dos alternativas para garantizar la alimentación de los menores en el departamento, en la que contempla una nueva licitación que se extendería por lo menos por 45 días para poderse llevar a cabo, o la firma de un convenio con una entidad sin ánimo de lucro luego, algo que al parecer no se cumplió.

