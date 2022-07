Uribe adelantará un cónclave para definir la hoja de ruta del Centro Democrático frente al Gobierno de Petro

Uribe citó a un nuevo cónclave para definir la hoja de ruta, del Centro Democrático, frente al gobierno de Petro.

El primer encuentro será el lunes 18 de julio después de las 2:00 de la tarde en un hotel en el norte de Bogotá, al que asistirán los congresistas salientes y entrantes.

Según indica la revista Semana, la idea de Álvaro Uribe es adelantar una jornada para escuchar a los senadores y representantes que terminan su período legislativo, una especie de despedida, donde todos hablarán sobre el rumbo que tomarán y el que creen debería tomar el Centro Democrático.

El martes 19 de julio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se reunirá exclusivamente con la bancada electa y definirá los proyectos de ley y la agenda legislativa con la que llegará el Centro Democrático al Congreso, y se explicará su papel de opositor frente al gobierno de Petro.

Las reuniones previas: Álvaro Uribe con Gustavo Petro

La elección de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia inició con varios reuniones y acercamientos con diferentes personalidades, entre esas el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cerca de las 11 de la mañana del pasado miércoles 29 de junio, el exmandatario y líder del Centro Democrático llegó con algunos de sus asesores a la casa del presidente electo.

Las decisiones que se tomen en el conclave serán de vital importancia para el partido político porque desde el anuncio de ese encuentro, militantes de Centro Democrático demostraron su inconformidad y declararon que no habrá ningún acuerdo programático entre esa colectividad y el nuevo jefe de Estado colombiano.

Militantes del Centro Democrático se declararon en oposición, como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia, entre otros, que al momento de conocerse los resultados el pasado domingo,19 de junio, manifestaron su posición contraria con el nuevo gobierno.

En su momento el candidato electo del Pacto Histórico, respecto a esta reunión declaró que:

“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero, simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar y diálogo para tomar decisiones”, enfatizó.

Uribe aceptó la invitación de Gustavo Petro indicando que tanto su visión como del exalcalde de Bogotá son “diferentes sobre la misma patria”. Al encuentro también asistieron Nubia Stella Ramírez, directora del Centro Democrático así como otros integrantes de este partido; y Alfonso Prada, jefe de debate del mandatario electo.

Al final del encuentro Uribe señaló que se establecieron canales de comunicación para permitir llegar a consensos en materia económica, política y de seguridad. Sobre este último tema, el expresidente dijo que “con el presidente Petro hay acuerdos en esa materia como parte de la solución integral de violencia y seguridad”.

Estos diálogos hacen parte del Acuerdo Nacional propuesto por el electo presidente, Gustavo Petro, y promovido por su partido de gobierno, el Pacto Histórico, el cual busca que todos los sectores políticos se integren en el oficialismo, para lograr sacar adelante las diferentes propuestas, además de intentar reducir la polarización.

