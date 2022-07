Así se veía Chicho Arias cuando era taxista

Chicho Arias, comediante paisa en MasterChef Celebrity Colombia 2022. Foto: Instagram @chichoariasr

De los 22 famosos que se desenvolvieron como participantes en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022), Chicho Arias fue uno de los cuatro cocineros que lograron mantenerse en pie hasta la final. El triunfo fue disputado entre el comediante paisa y Ramiro Meneses (actor y director), Tatán Mejía (motociclista) y Carlos Báez (actor). Finalmente, quien logró quedarse con el título de ganador fue Meneses.

Ahora, más allá de ejercer una carrera artística desde los terrenos de la comedia y destacarse como cocinero en un reality gastronómico, en el pasado Chicho Arias fue taxista. En varios episodios de ‘MasterChef Celebrity’ el paisa hizo referencia a esta faceta de su vida, incluso, también la mencionó brevemente durante la final. Sin embargo, ¿cómo se veía en aquella época que recuerda con tanto cariño?

Pues bien, ya han pasado varios años desde que se desempeñó en la mencionada labor, sin embargo, desde sus redes sociales el comediante ha sacado a relucir una que otra vez alguna vieja imagen de aquella parte de su vida. Por ejemplo, en 2019 compartió en su Instagram una fotografía en al que se le ve posar junto a un taxi, pero Arias no publicó dicha foto en soledad, pues también la acompañó con algunas palabras en las que resaltó el oficio de ser taxista como uno realizado por gente “bella y honesta”.

Fue así como escribió: “Soy taxista, no estoy activo hace unos años. Ahí conocí amigos y conocí hasta el último rincón de la ciudad. Un oficio de gente muy bella, honesta y con una cintura de acero”, fueron sus palabras en aquel momento.

La ciudad a la que se refirió en su mensaje que seguramente es Medellín.

Así se veía Chicho Arias en su época de taxista. Foto: Instagram @chichoariasr

¿Cómo fue el paso de Chicho Arias por ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022)?:

Inicialmente el comediante no era visto como una ficha fuerte en términos gastronómicos, incluso, junto a otros participantes que estaban en sus mismas condiciones hizo parte de ‘Los analfabetas del sabor’, grupo que se creó en el programa.

Dicho grupo encerró a aquellos famosos participantes que estuvieron un poco más atrás que el resto en cuanto a conocimientos culinarios se refiere. De este modo, algunos de los que figuraron en este club -por llamarlo de alguna manera- fueron Chicho Arias, Corozo (trovador), Carlos Báez (actor), Tostao (integrante de ChocQuibTown), Aco Pérez (actor) y Estiwar G (influencer).

Aun así, cada uno de ellos tuvo su momento de brillo en la producción, Estiwar G llegó a estar entre los últimos seis cocineros y, bueno, Chicho Arias y Carlos Báez se disputaron la final y el premio de 200 millones de pesos. Respecto del actor, Báez se destacó principalmente en repostería y sus compañeros lo empezaron a reconocer como el más hábil de todos en la preparación de tortas.

Chicho Arias y su mensaje a Ramiro Meneses tras ganar ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022):

Por otro lado, después de que este martes 12 de julio se conociera que Ramiro Meneses le había ganado la carrera a Tatán Mejía, Carlos Báez y Chicho Arias como el nuevo ‘MasterChef Celebrity’, el comediante escribió sobre el actor y su triunfo:

“Ya todo te lo he dicho Ramiro Meneses, cuando llegué a ‘MasterChef Celebrity Colombia’ no podía creer que iba a compartir con un ícono de mi infancia, de mi barrio, de mi vida. Desde el primer día nos hicimos amigos y gracias a este señor conocí chefs que me enseñaron platos que me llevaron a la final. Sí, Ramiro me prestó sus profesores, me animó el día que casi me eliminan (A ese plato lo puse Rodrigo D) y me llamó casi diario a preguntarme cómo iba. Soy feliz viéndote ganador, soy feliz sabiendo que esa locura tuya te llevó a ganar”.

Chicho Arias y su mensaje a Ramiro Meneses tras ganar ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022). Foto: Instagram @chichoariasr

