Isabella Santiago, aún por fuera de MasterChef, sigue generando polémica: “Un par no está a la altura para la final”

La actriz Isabella Santiago llegó a la final de MasterChef Celebrity para despertar de nuevo la polémica, aún cuando ya no se encuentra en la competencia y solo fue llamada como invitada. Sus comentarios dejaron ver que no ha superado su salida y que no le agradan quienes disputarán el premio mayor.

Su salida fue un momento complejo para la competencia, varios participantes le daban un puesto anticipado en la prueba final, pero salió faltando seis participantes y los que quedaron después fueron parte de los Analfabetas del Sabor, aquellos que llegaron sin mayor experiencia en la cocina al programa y justamente dos de ellos son quienes ahora disputan el nuevo título.

Sus comentarios durante la primera parte de la final del reality generaron polémica en las redes sociales, por parte de seguidores que rechazaron sus opiniones respecto a cómo terminará la competencia de la llama “cocina más famosa del mundo”.

Son cuatro los finalistas, Carlos Báez, Chicho Arias, Tatán Mejía y Ramiro Meneses, pero fue sobre los dos primeros que se encendió la polémica a raíz de los comentarios de la exparticipante de origen venezolano, durante el capítulo en el que los televidentes estaban expectantes de conocer el resultado del último reto culinario.

El episodio más reciente, en el que se esperaba la final, no llevó a un desenlace. En esta ocasión, se rememoraron los mejores momentos, el recorrido de los participantes y algunos momentos especiales de la competencia, entre ellos las impresiones de quienes estuvieron en la cocina pero salieron a lo largo del programa.

Por eso, Santiago estuvo entre los invitados especiales y en sus comentarios dejó ver que no ha superado su salida. Claudia Bahamón le preguntó si ya estaba recuperada y había asimilado que ya no era su momento de la competencia, a lo que dijo que no, que ha sido un proceso difícil para ella.

“Es muy duro estar acá en la competencia, todavía estoy asimilando este proceso”, señaló la actriz que generó gracia entre los demás invitados. “También entendí que aprendiendo se gana”, agregó luego respecto a su salida de la competencia cuando esperaba poder tener aún el delantal blanco.

“Siento que me cortaron las alas antes de tiempo”, señaló Santiago en los comentarios detrás de cámara, e incluso varios exparticipantes manifestaron que entre sus pronósticos de la final incluían a la actriz venezolana que había mostrado destreza a lo largo de la competencia. Luego, se refirió puntualmente a quienes ahora se disputan el premio mayor, lo que no dejó contentos a muchos.

“Para mí las entradas justas son las de Tatán y Ramiro en la final. El resto, la verdad prefiero no opinar”, aseguró y luego dio un comentario sarcástico que despertó la polémica. “Yo tengo la sospecha que un par como que no va a estar a la altura”, sostuvo.

Se refería, así las cosas a Chicho Arias y Carlos Báez, quienes hicieron parte de los Analfabetas del Sabor, y para ella tal vez no deberían haber alcanzado esa instancia, aunque a lo largo de la competencia fueron afinando su talento para convencer a los jueces de que podrían alcanzar la mejor preparación de esta nueva edición.

Durante el capítulo también se despertó la molestia de los televidentes, pero esta vez no contra los concursantes sino por la programación. Pues aunque esperaban que se cumpliera el reto este domingo 10 de julio, no fue así y aún no se conoce el ganador, apenas se conocieron las condiciones que deberán cumplir los finalistas para llevarse el título.

Por esa razón, se generaron varios comentarios en redes sociales por lo que aseguran que fue una extensión del capítulo final. Se espera que la fecha de la final sea pronto.

