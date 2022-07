Alejandro Gaviria responde por video en el que predecía debacle por presidencia de Gustavo Petro: “decidí aportar”

Cuando Alejandro Gaviria dijo que a Petro se le desbarata el Gobierno en seis u ocho meses. Fotos: Colprensa.

La era de internet ha hecho más difícil que las personas ejerzan la libertad de cambiar de opinión, ya que queda registrado en la nube todo lo que los cibernautas —reconocidos públicamente o no— pensaron en algún punto de su vida. Uno de los que han tenido que justificar hasta el cansancio su cambio de opinión es Alejandro Gaviria, el ahora designado como ministro de Educación en el gobierno entrante de Gustavo Petro.

Gaviria fue un abierto contradictor de Petro durante el tiempo en que hizo parte de la Coalición Centro Esperanza, primero como precandidato presidencial y luego como apoyo de Sergio Fajardo, quien ganó la consulta y falló estrepitosamente en la primera vuelta del 29 de mayo.

No obstante, días antes de esa elección se conoció una entrevista de Gaviria a The Financial Times en la que manifestó que, si le tocara decidir por algún candidato, se decantaría por el líder del Pacto Histórico: “estamos durmiendo en la cima de un volcán. Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”.

Desde ese momento, Gaviria empezó a acercarse cada vez más al círculo de Petro: lo apoyó abiertamente en segunda vuelta a diferencia de los otros integrantes de la Coalición Centro Esperanza, quienes dijeron que votarían en blanco o por Rodolfo Hernández. Luego, hizo parte de su empalme y ahora quedó a cargo de la cartera de Educación.

Por todo este cambio, que se dio en menos de dos meses, a Gaviria le empezaron a cobrar las afirmaciones que hizo contra el hoy presidente electo mientras era precandidato presidencial. Una de ellas salió de una entrevista que Gaviria le concedió a Alejandro Riaño y su personaje ‘Juanpis’ González’.

En un aparte de la entrevista, el exrector de la Universidad de Los Andes hacía un análisis sobre cómo creía que sería la llegada de Petro al poder y dejaba durísimas críticas. “Yo le puedo describir cómo será el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique?”, se le oye decir.

Entonces, auguró que si Petro llegaba al poder se le desbarataría el gobierno en algunos meses y el país, inclusive, giraría en torno a los ya conocidos trinos que lanza el electo jefe de Estado.

“El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ochos meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco”, sentenció Gaviria.

El también exministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos aseguró que debido a las publicaciones del mandatario se generarían conflictos. “Básicamente, ese es el conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro”, señaló Gaviria.

Este video de Gaviria fue masivamente viralizado en internet, incluso por el exprocurador uribista Alejandro Ordóñez. Una de las personas que lo compartió fue el director de la emisora La FM, Luis Carlos Vélez, junto con la pregunta “¿Qué dirá ahora que hace parte de lo que antes tan vehementemente criticaba?”. Gaviria se atrevió a responder al periodista que lo increpaba.

“Digo ahora que le apuesto a la construcción de un mejor país, que quiero creer y trataré de aportar con decisión y compromiso. Sería tal vez más fácil quedarme anclado en las dudas y la suspicacia. No lo voy a hacer. Decidí aportar”, aseguró el ministro de Educación entrante.

El periodista, quien siempre ha tenido aversión por el presidente electo, le respondió a Gaviria: “Bueno dejarlo claro Dr. @agaviriau, su claridad de ahora compite con su vehemencia de ayer”.

