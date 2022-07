Rodolfo Hernández pedirá a Gustavo Petro tres cosas para Santander, su departamento

El excandidato y el presidente electo Gustavo Petro se encontraron nueve días después de los comicios.

El excandidato a la presidencia de Colombia y senador entrante por el Estatuto de Oposición, Rodolfo Hernández Suárez, envió un mensaje a través de las redes sociales al presidente electo, Gustavo Petro, en el que le pide ejecutar tres obras para el departamento de Santander, de donde es oriundo y donde es más popular.

En el mensaje que envió el viernes 8 de julio, el exalcalde de Bucaramanga dijo que seguirá “trabajando fuertemente, a ver si sacamos a esta Colombia de todas esas angustias y si también ayudamos a nuestro departamento, que lleva 30 años totalmente abandonado, sobre todo, en lo que es el renglón de infraestructura y saneamiento básico”.

También aseguró que invitará a Gustavo Petro personalmente a los municipios de Bucaramanga —ciudad de la que fue alcalde entre 2016 y 2019— y Piedecuesta —donde nació— para adelantar tres peticiones puntuales, acordadas con los santandereanos.

Eso sí, Hernández hizo una advertencia: es necesario enfocarse en “tres cosas y no pedir 300 que no hacen ninguna. Tres, las podemos identificar, que realmente mejoren las condiciones de vida de todos los santandereanos”. Recomendó a sus paisanos “ser concretos en la pedida”.

El exalcalde de la capital santandereana se animó a proponer algunas cosas que podrían pedirle al mandatario durante su mensaje en video. Por ejemplo, infraestructura de saneamiento básico: “acueducto, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas negras, [proyecto] que quedó desactivado”.

También habló sobre los problemas que tiene la estructura vial de Santander. “Usted sabe que si se va de aquí para el sur, tapón: cuatro horas para 92 kilómetros. Si se va para el norte, igual. Medio están destrancando la que va para Barrancabermeja, que es el Magdalena Medio. Aquí la vía lleva como seis años paralizada”, denunció.

Por otro lado, Rodolfo Hernández mencionó que quisiera visitar dos lugares más con Gustavo Petro: Cali, donde ganó en la segunda vuelta del pasado 19 de junio, y Ciénaga de Oro (Córdoba), donde el presidente electo refiere haber nacido. En cada uno de esos lugares, el ingeniero espera que Petro se comprometa a hacer tres obras concretas.

“Eso no quiere decir que no se hagan en el resto en Colombia. Es para mandar un mensaje, no solamente a Colombia sino al mundo, de que estamos trabajando por Colombia, que eso es lo que le conviene a todos los colombianos”, aclaró el excandidato presidencial.

De todos modos, el exalcalde de Bucaramanga advirtió que no dejará de lado “la crítica de fondo” que le corresponde como líder de la oposición, “que es la robadera. No vamos a renunciar a eso: no robar, no mentir y no traicionar y cero impunidad”, señaló.

Hernández hizo esta declaración dos días después de confirmar que sí aceptará la curul en el Senado de la República. Antes, el ingeniero había dicho que no tenía la “experiencia” para ser congresista, lo que causó que varias personalidades lo cuestionaran, pues hasta hace dos semanas y media competía con Petro para ser el próximo presidente de Colombia. No obstante, luego de analizar su panorama legal y político, confirmó que sí aceptará su silla en el Congreso.

“Como saben todos los colombianos yo tengo ciertas habilidades en la ingeniería, pero vamos a ir al Senado a defender el tema que yo sé, que es enfrentar la corrupción”, expresó Hernández en la mañana de este miércoles 6 de julio durante una entrevista con la emisora Caracol Radio.

Así mismo, el ingeniero dio a conocer algunos de los proyectos que idearía durante su paso por el legislativo colombiano. En esa línea, Hernández se convierte en el senador más votado, con más de 10 millones de votos que alcanzó en la pasada segunda vuelta presidencial.

