Médico Gabriel Agámez fue capturado por golpear a su pareja en Cartagena

Médico Gabriel Agámez, detenido por golpear a su pareja

El médico general santandereano Gabriel Agámez Moreno fue detenido por la Policía de Cartagena, luego de que quedara registrado en un video de cámara de seguridad la paliza que le infligió a su pareja sentimental en las instalaciones del exclusivo condominio Brisas del Mar.

La evidencia quedó grabada el pasado martes 5 de julio, sobre las diez de la noche. En el video, que se hizo viral por la sevicia que Agámez muestra, se ve cómo el médico lanza a su pareja sentimental contra el suelo y le propina varias patadas mientras ella trata de proteger su rostro con las manos. Agámez continúa con la paliza pese a que a otra persona se acerca a pedirle que se detenga .

El diario El Tiempo conoció la declaración que la víctima —la persona que se oye llorando en el video— le dio a las autoridades cuando acudieron en su ayuda y capturaron a Agámez.

“Me arrastra por el suelo y me da patadas por todo el cuerpo, me pegaba la cabeza contra el piso. En esos momentos se paró una familiar de él y le grita que me dejara, también salieron los vecinos y le comienzan a decir que me soltara. El vigilante del condominio se percata de las agresiones y llama a la policía”, afirmó la desconsolada mujer.

Al médico le imputaron el cargo de violencia intrafamiliar y le prohibieron abandonar el país. Su caso quedó a manos de la Fiscalía General de la Nación.

Otra vez en problemas

Esta no es la primera vez que Agámez tiene problemas con la justicia. De hecho, el pasado 17 de agosto el ente acusador lo señaló por el delito de homicidio culposo tras la muerte de Luz Dary Silva Buitrago, que tuvo lugar el 2 de marzo de 2020 en Barrancabermeja (Santander).

La mujer tenía 29 años y dos hijas en el momento de su fallecimiento. Tras dos meses de haber dado a luz a segunda bebé, según reportó el medio El Frente, la mujer acudió el 28 de febrero a la clínica Cardiofitness —un gimnasio del que Agámez es propietario— para hacerse una lipoescultura láser, una intervención en abdomen, espalda y glúteos, sin contarle a nadie y con el propósito de ajustar su figura para la visita de su esposo, quien estaba en España.

La cirugía fue manejada como un procedimiento ambulatorio y fue enviada a casa apenas finalizó. No obstante, Silva Buitrago sufrió complicaciones y tuvo que ser trasladada a dos clínicas diferentes. Falleció dos días después por un paro cardiorrespiratorio.

En aquel entonces, Agámez no aceptó los cargos. La Fiscalía no pidió medida de aseguramiento, por lo que el proceso judicial aún continúa y él permaneció libre hasta su captura por este nuevo caso de violencia intrafamiliar. No obstante, entre los hallazgos del ente acusador durante su investigación, se pudo determinar que Agámez Moreno no tiene registrado ante el Ministerio de Educación Nacional una especialización como cirujano plástico.

La periodista y activista por los derechos de las pacientes de cirugías plásticas, Lorena Beltrán, había compartido algunas de las averiguaciones que hizo sobre Agámez por su cuenta.

“No sé si ese médico fue el que la operó, pero dice ser casi que fundador del garaje arreglado, perdón, clínica. En la descripción dice sin pena alguna que es un gimnasio con quirófano. Al revisar el perfil “profesional” del médico, menciona que es miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía Cosmética. Les recuerdo que en Colombia esa especialidad médica no existe. El que hace lipo debe tener especialidad en CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA”, compartió Beltrán.

