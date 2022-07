El Gobierno no está hecho para intimidar al sector privado: Presidente Iván Duque

Presidente Iván Duque (Colprensa-Sergio Acero)

En la tarde de este viernes el presidente Iban Duque hizo presencia en el acto de clausura del Quinto Congreso Internacional de Seguridad, que se llevó a cabo en Cartagena. Desde este evento privado se le hicieron profundos halagos a la labor desempeñada por el mandatario, toda vez que este respondería con su agradecimiento, y también con la gobernanza que, para Duque, debería tener un presidente.

El evento fue realizado para hablar los temas concernientes a la seguridad privada desde los empresarios que operan el país. Sin embargo, las palabras de Duque se situaron en el contexto de la coyuntura nacional y de la entrada del próximo gobierno, pues desde el atril del evento dejo sus consideraciones de como debe actuar un gobierno frente al sector privado.

“El Gobierno no está hecho para intimidar al sector privado, ni para imponerle sus criterios, ni para doblegar sus causas, ni para arrinconarlos”, expresó el presidente Duque.

El presidente Duque resaltó los avances que tuvo la legislación de la seguridad carcelaria en los últimos años y resaltó la importancia que tiene la seguridad privada en los diferentes escenarios políticos. Manifestó, además que los gremios deben tener la libertad de expresarse, de decir abiertamente lo que les gusta y lo que no, para preservar la democracia, así lo dejó en claro cuando dijo:

“Cuando el sector privado empieza a dudar de si se expresa con respecto a algo. Que no vaya ser, que de pronto, tal vez, siquiera nos puedan a los nosotros retaliar, ese día estamos perdiendo la democracia. El día en que un gremio no pueda decir abiertamente lo que le gusta y lo que no le gusta, estamos perdiendo la democracia”, aseveró el presidente.

Duque, también se refirió a los anuncios que se han hecho desde el gobierno entrante respecto a aumentar el recaudo en el sector empresarial, generando un aumento en los impuestos que pagan las empresas, frente a esto manifestó su desacuerdo al decir:

“Muchos técnicos que han creído, siempre, que la riqueza se distribuye poniéndole más impuestos a quienes tienen la capacidad de invertir. Fórmulas fallidas.”, sentenció el primer mandatario.

Por el contrario resaltó como una “herramienta muy poderosa” la usada en su gobierno cuando le permitió la deducción del 100 por ciento del IVA a los empresarios.

“Nosotros establecimos, primero, que todas las empresas en Colombia pudieran prácticamente deducir el 100% el IVA que se paga por los bienes de capital, esa fue una herramienta muy poderosa para las empresas”, sentencio Duque.

Con estas declaraciones, el presidente que, ya está de salida, deja en firme su postura frente al eventual cargo tributario que tendrían las empresas durante el mandato de Gustavo Petro. Toda vez que sostiene que aumentar la el recaudo en el sector privado es atacar su estabilidad como empresa.

Por último, un acto que no pasó desapercibido, fueron las palabras expresadas por parte del presidente de la Confederación Nacional del Gremio de Seguridad Privada (Confevip), Miguel Ángel Díaz, quien se mostró agradecido con el presidente Duque por su mandato y las leyes que beneficiaron a la agremiación.

Pues, para Miguel Díaz, el presidente “les cumplió”, ya que en estos cuatro años de gobierno sentenció la Ley de Seguridad Privada, que otorga la garantía jurídica de la operación del servicio de seguridad privada durante los próximos 10 años. De igual manera, se recordó con gran ovación en el público la designación de Orlando Alfonso Clavijo como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.

Finalmente, Miguel Ángel Díaz le dedicó la frase que en algún momento le profesaron al libertador Simón Bolívar en su labor independentista: “Crecerán vuestras glorias como crecen las sombras cuando el sol declina”, comparando así, la labor del presidente Duque con la obra del prócer libertador.

