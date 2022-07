Ofrecen 40 millones de recompensa por información del hombre que mató a otro en una estación del metro de Medellín

Asesinaron a un hombre en la estación Sabaneta del Metro. FOTO: METRO DE MEDELLÍN

La violencia en Colombia sigue dejando víctimas mortales. Una de las más recientes ocurrió a las primeras horas del día en el Metro de Medellín, en la estación de Sabaneta, donde un hombre perdió la vida luego de enfrentarse a otro con armas blancas.

Los hechos ocurrieron hacia las 6:50 a.m. de este miércoles 6 de julio cuando dos de los pasajeros resultaron agarrados en la plataforma occidental de la estación en mención. La pelea fue subiendo de tono cuando ambos sujetos sacaron cuchillos y empezaron a agredirse mutuamente, hasta que uno apuñaló al otro y le causó una herida mortal.

De acuerdo con los testigos y las versiones de las autoridades, luego de la herida, la víctima mortal se desangró en cuestión de minutos y finalmente perdió la vida en las instalaciones del sistema de transporte de la capital antioqueña.

Según contaron los testigos, el sujeto hirió al otro en el cuello, lo que causó que su vida se viera interrumpida. Tras la herida, el atacante emprendió la huida y, de acuerdo con lo que confirmó la Secretaría de Seguridad de Sabaneta, el presunto asesino saltó a los rieles donde pasan los trenes y posteriormente brincó la reja para escaparse de las autoridades.

Mientras corría, miles de ciudadanos que presenciaron la escabrosa escena gritaban y pedían auxilio. Sin embargo, el sujeto herido no logró sobrevivir a la herida que le propinó el otro hombre que, por ahora, está siendo buscado por las autoridades paisas.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Sabaneta, Mariano Atehortúa, aseguró que el atacante era de tez negra y portaba una chaqueta gris con negro de capucha, jean azul y gorra negra, por lo que exhortó a los ciudadanos que si tienen conocimiento del eventual paradero del criminal, denuncien y ayuden con su paradero.

Entre tanto, la Policía arribó al lugar de los hechos y, en diálogo con la prensa regional, aseguraron que el sujeto habría corrido hacia el sur del municipio, en donde se encuentran los municipios de de La Estrella e Itagüí. Es más, los uniformados aseguraron que están adelantando las respectivas investigaciones y, con ayuda de las cámaras de seguridad, buscan encontrar cuanto antes al individuo implicado en este hecho que afectó la tranquilidad de los medellinenses que se disponían a viajar.

Mientras los uniformados asistían al lugar de los hechos, y criminalística adelantaba las labores de levantamiento del cadaver, la estación de Sabaneta se mantuvo cerrada. Sin embargo, hacia las 08:15 a.m. se restableció el servicio, según informó en redes sociales el Metro de Medellín. No osbtante, la empresa no ha dado parte oficial sobre el asesinato ocurrido dentro de sus instalaciones.

📢(08:15) A partir de este momento la #EstaciónSabaneta de la línea A🚈 reanuda su servicio comercial, luego de estar fuera de servicio por un procedimiento policial. pic.twitter.com/bIKzuJY6KZ — Metro de Medellín (@metrodemedellin) July 6, 2022

Más muertes violentas en Antioquia

Este suceso se conoce luego de que en la noche del pasado sábado 2 de julio en Antioquia, más exactamente en la vereda Los Andes, a 94 kilómetros de Medellín, capital del departamento, se registrara una nueva masacre.

Según las primeras versiones, hombres encapuchados llegaron hasta un establecimiento donde las víctimas estaban departiendo. Allí, intimidaron a todos los presentes y procedieron a disparar indiscriminadamente contra los jóvenes.

“En la noche del sábado 2 de julio se presentó un hecho desafortunado en la vereda Las Andes, donde fallecen tres personas, por hechos que se desconocen”, aseguró el alcalde del municipio, Carlos Londoño.

Este ataque fue motivo para que se organizara un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que el coronel de la Policía de Antioquia, Daniel Mazo, y el alcalde Londoño, junto con autoridades militares, definieron la estrategia para dar con la identificación y captura de los responsables del homicidio. En dicho consejo se confirmó el inicio de una investigación que esclarezca las circunstancias de este suceso.

“Tenemos ya una cápsula de investigación. Se van a realizar unas tareas de patrullaje mixto con el Ejército”, dijo el coronel Mazo. Además, destacó que junto con la Gobernación de Antioquia se establecerán recompensas por información que permita dar con el paradero de los responsables de la masacre.

