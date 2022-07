Ni fracking ni glifosato en Colombia: los primeros anuncios de la nueva ministra de Ambiente, Susana Muhamad

"Se cierra la puerta al fracking y no habrá más glifosato": Susana Muhamad, nueva Ministra de Ambiente. Foto: Twitter @susanamuhamad

Tras confirmarse que la concejala ambientalista de la Colombia Humana, Susana Muhamad, será la nueva ministra de Medio Ambiente en el gobierno entrante del presidente electo Gustavo Petro, se conocieron las decisiones que esa cartera tomará bajo la dirección de la hoy cabildante por el que se convertirá en el partido de gobierno.

De entrada, Muhamad reiteró lo que Petro ha dicho en repetidas oportunidades, que en los próximos cuatro años no habrá más fracking, que es la polémica técnica que posibilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo.

“Buscamos el cierre del fracking. Creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicio que beneficio, cuando debemos acelerar una transición energética responsable pero que también sea una oportunidad productiva para el país. Además no va con la vocación de los territorios donde quieren hacer ese fracking”, señaló Muhamad en diálogo con la emisora Blu Radio.

Otro de los puntos que de una vez dio a conocer la nueva jefe de cartera es que en el siguiente Ejecutivo se descartará por completo el uso de glifosato en el país para controlar los cultivos de coca y otras sustancias ilícitas. Para combatirlos, la también exsecretaria de Ambiente de Bogotá dijo que buscarán “cumplirle al campesinado con una economía forestal sin generar esos conflictos que tenemos hoy”, añadió.

Además, la también exsecretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuando Petro lideró la capital, aseguró que su llegada al Ministerio de Medio Ambiente será un “reto” y dijo cómo hará para que la entrada a la cartera que vela por el control de la fauna, flora, emisión de gases y más, cambié su visión y misión en aras de combatir el cambio climático.

“Es una transformación, que deje de ser simplemente un complemento de la agenda de desarrollo económico y una autoridad que da permiso y pase a ser un regulador ambiental y genere, a partir de límites ambientales, nuevas opciones económicas”, indicó Muhamada en otra entrevista que concedió en la mañana de este martes a la emisora RCN Radio.

En cuanto a la deforestación, la nueva coequipera del entrante mandatario aseguró que tendrá “cuidado” para que el país no sea víctima de una catástrofe ambiental que también impacta al mundo. Es más, se comprometió con los colombianos que viven en el Amazonas a llevar otras opciones de empleo para que no dependan, en materia económica, únicamente de la tala de árboles y la destrucción de los bosques, valles y otros espacios naturales: “(...) En la Amazonia tenemos más de un millón y medio de personas viviendo en esta zona, donde se debe trabajar para que estas personas puedan vivir sin depredar teniendo en cuenta las economías ilícitas, porque el problema de deforestación no se resuelve solamente capturando a los que están talando los árboles”, expresó.

Para cumplir varios de los objetivos antes citados, Muhamad dijo que desde el ministerio intentará ser ponente de la creación de una comisión dentro del MinAmbiente que, a la hora de entregar licencias ambientales, sea mucho más meticulosa en favor de los ecosistemas.

“Tengo la impresión que no hemos tenido como Estado una capacidad de control y generamos grandes problemas ambientales y sociales, por lo que es hora de poner en cintura a esos megaproyectos, con el cumplimiento de la norma y una comisión especial técnica y jurídica que revise el cumplimiento de la licencia”, apuntó la hoy cabildante bogotana.

Así mismo, siguiendo la línea de plan de gobierno de Gustavo Petro, la entrante funcionaria reiteró que la economía puede depender de otros elementos más allá de los hidrocarburos como el petróleo y el gas. Todo esto haría parte de la transición energética que el presidente electo y su vicepresidenta, Francia Márquez, prometieron en la pasada campaña presidencial.

