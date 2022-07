Iván Duque elogia a Eduardo Zapateiro y lo defiende: “Usted nunca ha participado en política”

Reconocimiento de Tropa y Posesión del Nuevo Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro. (Colprensa - Álvaro Tavera).

Una despedida anticipada protagonizaron el presidente saliente Iván Duque y quien fue el comandante del Ejército durante la mayor parte de su gobierno, el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, quienes dejarán sus cargos en las próximas semanas para la llegada de un gobierno al que cuestionaron durante la campaña presidencial.

El mandatario asistió este sábado al municipio de Cicuco (Bolívar) para la entrega de uno de los últimos centros Sacúdete de su gobierno, en el departamento de Bolívar, de donde también es oriundo el general Zapateiro, quien nació en la ciudad de Cartagena.

Como pocas veces, en esta ocasión se concedió la palabra al comandante general del Ejército Nacional, quien decidió adelantar parte de lo que será su anunciada despedida de la institución, con unas emotivas palabras en las que elogió al presidente Duque.

“No quería expresar lo que siento hasta el 20 de julio que fue lo que anuncié, pero yo solamente quiero decirle que estamos frente a un mandatario; y no soy político, soy general de la República, un soldado; pero tengo que conocer la política para trabajar con ese conductor político que ustedes están hoy aplaudiendo aquí. Al doctor Iván Duque Márquez, un presidente de la juventud y así lo va a recordar todo el mundo, señor. El presidente que le tendió la mano a los jóvenes”, sostuvo Zapateiro.

El comandante del Ejército señaló que había llegado con dos horas de anticipación al municipio de Cicuco, antes de la cúpula del gobierno, para recorrer el el territorio y sostuvo una reunión con el alcalde y conversaciones con pobladores que agradecieron la gestión.

“Y como decía el alcalde, no espere nada bueno de quienes fueron sus opositores, señor. No lo espere, porque siempre van a tratar de opacar todo lo que usted hizo”, señaló Zapateiro.

El evento estuvo lleno de elogios de los intervinientes. José Nicolás Ramos, también le deseó un buen retiro y señaló, lo que citó el general: “Tengo que reconocer que los ataques que le han hecho a usted, señor presidente, eran de esperar. Los opositores jamás van a reconocer las grandes ejecutorias que hacen los mandatarios territoriales y el mandatario nacional”.

Zapateiro cerró su intervención, en la que tuvo la voz entrecortada en varias frases con un mensaje para el futuro del mandatario. “Quiero desearle a usted larga vida, es lo único que yo puedo hacer como soldado. Orar por usted, porque tuve el privilegio de ser su comandante del Ejército por dos años y medio. Casi su cuatrienio estuve bajo su mando directo y estoy orgulloso porque aprendí de usted. Siendo una persona ya madura, creo que tengo enseñanzas claras de un conductor político, de un amigo, un hermano, una persona que le dio a la cúpula lo más preciado que una persona le puede dar a un ser humano, su tiempo. Señor presidente, usted siendo una persona tan ocupada siempre estuvo pendiente de los soldados”, concluyó el general.

El presidente Duque también destinó varios elogios para Zapateiro durante su intervención final al cierre del evento. Se refirió a la polémica que protagonizó cuando a través de varios mensajes de Twitter cuestionó al entonces candidato, hoy mandatario electo, Gustavo Petro, a quien reprochó el episodio en que se le vio hace décadas recibiendo dinero en efectivo en bolsas de basura y le anunció que varios como él quedarían en la institución.

“Aquí decía el general Eduardo Zapateiro Altamiranda, el comandante del Ejército, un gran soldado de Colombia, usted es un gran soldado, se lo quiero reconocer hoy y siempre. Porque a usted le ha tocado enfrentar múltiples ataques. Decía alguien: No es que el general Zapateiro participa en política. No señor, usted nunca ha participado en política. Usted y las fuerzas militares de nuestro país son apolíticas, pero qué quiere decir apolíticas, no que sean indiferentes, sino que son los bastiones, los protectores y los garantes de la estabilidad institucional de la patria. Así es la labor de los soldados”, concluyó el mandatario.

