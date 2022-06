El irónico trino del alcalde de Medellín Daniel Quintero: “Si Petro se le midió a reunirse con Uribe, yo soy capaz de ir a un concierto de Marbelle”

Marbelle continúa siendo una de las figuras colombianas más polémicas de las redes sociales. Sus comentarios acerca del ambiente político del país desatan largos debates entre los internauta y, uno de sus más recientes trinos no fue la excepción. Tras el encuentro del electo presidente, Gustavo Petro y del exmandatario colombiano, Álvaro Uribe Vélez, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se manifestó a favor de la realización de consensos. La reconocida reina de la tecnocarrilera no recibió muy bien el comentario, por lo que atacó al mandatario local de la capital del departamento antioqueño.

“No son Uribe y Petro los que se encuentran, son dos Colombias separadas al nacer, son el miedo de las élites y la esperanza del pueblo, son doscientos años de dolor y guerra. Esperanza”, comentó Quintero. Marbelle, por su parte, citó el tweet de Quintero y cuestionó: “¿Este artefacto mal hecho todavía es alcalde?”. El mandatario de Medellín no desaprovechó la oportunidad para contestarle a la intérprete de ‘Collar de perlas’ y señaló “Sí Petro se le midió a reunirse con Uribe, yo soy capaz de ir a un concierto de Marbelle”.

Intercambio de trinos entre Marbelle y Daniel Quintero

Fue a inicios de esta semana cuando Petro y Uribe, el pasado miércoles 29 de junio, ene Bogotá, en la oficina del abogado Héctor Carvajal. “Vamos a construir. Yo creo que no hay que pasar ahora facturas. No hay que cobrar cuentas. Hay que bregar a construir (...) Tuvimos la oportunidad de decirle que es tan grave para este país no acelerar la superación de la pobreza como afectar al sector privado, que es finalmente la fuente de recursos para superar la pobreza (...) no se vayan del país. Trabajemos, hagámoslo de manera alegre. Yo invito a los colombianos a no irse de Colombia. Sigamos en la patria, con entusiasmo, con trabajo, con creatividad; con buena fe se van superando las dificultades”, destacó Uribe, a la salida de la charla.

Marbelle, desde la elección de Gustavo Petro, ha estado declarando su inconformidad. La cantante ya había dado su expreso apoyo a Rodolfo Hernández, excandidato a la presidencia con quien Gustavo Petro pasó a la segunda vuelta electoral. “Cuando los hijos están perdidos siempre buscan al papá para que les enseñe cómo es la vuelta”, redactó en sus redes sociales al referirse a la foto en la que se ve a Petro y a Uribe compartiendo el mismo espacio. “Está preocupadito porque la cantidad de colombianos saliendo lo va a dejar sin platica”, agregó entre sus declaraciones.

Daniel Quintero y Marbelle

La cantante, que se ha referido a Gustavo Petro como ‘presidente erecto’, estuvo en medio de las burlas en redes sociales luego de que asegurar que si el exalcalde de Bogotá se convertía en el jefe de Estado, ella se iría del país. “¡Buenos días, para todos! Menos para los pendejos petristas que piensan que voy a salir corriendo por un malparido ojibrotado. Para ellos no”, indicó Marbelle. “Me voy, pero de vacaciones para recargar mis madrazos para el King Kong (Francia Márquez) y el cacas (Gustavo Petro). El que se tiene que ir de nuestro país es ese malparido mitómano de Gustavo Petro”, añadió.

Graciela Torres, periodista de entretenimiento, reconocida popularmente como La Negra Candela, aseguró que Marbelle sí podría irse del país, próximamente. “Nos enteramos de que tiene una invitación de unos empresarios internacionales para hacer una gira de conciertos fuera de nuestro país. Ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente se marchará a cantar, lo que es su verdadera profesión (...) Nos enteramos de muy buena fuente que unos empresarios mexicanos estaban buscando a una cantante del mismo perfil de Jenny Rivera, para impulsarla dentro del folclor mexicano, en reemplazo de esta señora que falleció en un trágico accidente con 43 años de edad”, destacó.





