Marbelle explicó por qué se alejó de su hija mayor: “No tengo problema con que sea gay”

La cantante colombiana dio detalles de su relación con sus hijas. Fotos: Instagram

La cantante Marbelle ha sido una de las figuras públicas que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas debido a sus posturas políticas de cara a las elecciones presidenciales. Ahora, la interprete de canciones como ‘‘Collas de perlas’, ‘Amor sincero’, ‘Adicta al dolor’, entre otros, se refirió en una reciente entrevista sobre sus dos hijas y señaló que no tiene ningún tipo de problema por la orientación de su hija mayor.

En una entrevista en el programa ‘La sala de Laura Acuña’ en su canal de YouTube, la ‘Reina de la tecnocarrilera’ dio a conocer algunos detalles de su relación con sus hijas, aseguró que la condición sexual de Angie no ha sido un problema y destacó la importancia que tuvo su apoyo al momento de que su hija Rafaella decidiera independizarse a los 16 años.

“Yo no tengo problema con que mi hija sea gay, o sea yo no tengo ningún problema, de hecho, me parece divino como respeto la vida de Rafaella y la forma en que ha decidido llevarla y decidió independizarse a los 16 años y preferí no hacer de esto un paso traumático, sino decirle hagámoslo juntas quieres volar abre las alas mi amor y dale porque aquí estoy yo para recibirte si te caes”, afirmó la cantante colombiana.

Marbelle también reveló cuáles fueron esas grandes razones que la alejaron de su hija, aseguró que tiene un hijo y actualmente vive con una mujer llamada Johana, su pareja sentimental. “Yo me siento orgullosa de lo que son mis hijas, mucha gente piensa que de repente yo con mi hija mayor me he alejado por su condición sexual, que ella ya asumió con su pareja, cuando en mi casa realmente nunca existieron ese tipo de prejuicios. Sí me alejé de Angie por temas que tienen que ver como mamá e hija, como con esas cosas con las que uno no está de acuerdo con los hijos y le dices ‘no te lo voy a patrocinar y eso no te lo voy a aplaudir’”.

Y agregó que, “Porque lo que menos quiero es alejarlas, porque lo que menos quiero que sientan es que no me pueden decir descarnadamente las cosas como son entonces nunca quiero que sientan que si van a hacer algo muy delicado van a recibir de mi parte un ‘pero te lo dije’, ‘pero si se le había advertido’”.

Desde hace varios años la cantante de 41 años tiene una relación amorosa con el jugador de fútbol, Sebastián Salazar, de 26 años. Afirmó que entre los planes de los dos está tener un bebé, pero señala que le están dando tiempo a esto. Afirmó que debido a la agenda de cada uno de ellos, no comparten mucho tiempo juntos, sin embargo, afirmó que en la relación es clave la confianza.

“Quiero un hijo, estamos locos hace un par de años por un bebé, pero estamos dándole el tiempo al tiempo y pues es que tengo 41 si Dios no lo regala pues perfecto y si mi cuerpo está en las condiciones de que lo hagamos será maravilloso y bienvenido y si no, pues, estamos trabajando en ello”, afirmó Marbelle en ‘La sala de Laura Acuña’.

