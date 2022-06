Comunidad internacional acoge el Informe Final de la Comisión de la Verdad

El informe fue elaborado con base en la diversidad étnica, de género y de las particularidades de los territorios colombianos. El documento cuenta con hallazgos, análisis, conclusiones, recomendaciones y propuestas surgidas del proceso de esclarecimiento y de escucha, toda la información contenida fue sometida a una etapa de contrastación.

El próximo martes 28 de junio la Comisión de la Verdad (CEV) presentará el Informe Final de su gestión, que inició luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las Farc. Este órgano fue creado para esclarecer los hechos y el contexto de violaciones graves a los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario durante el conflicto armado en Colombia.

El Informe Final fue el producto del proceso de escucha, esclarecimiento y contrastación realizado por la CEV y hace parte del legado que la institución le dejará a Colombia.

“El Informe es un punto de partida para un gran y sostenido diálogo de país sobre las causas y persistencias del conflicto y la necesidad de no continuarlo y no repetirlo. El periodo de análisis para construirlo fue a partir de 1958 hasta 2016, sin dejar de lado los fenómenos de persistencia del conflicto en la actualidad”, asegura la CEV.

Días antes del evento donde se presentará el Informe Final, la delegación de la Unión Europea en Colombia y los países miembros aseguraron que este informe es un gran aporte de la entidad estatal. Además, extendieron la invitación al país para recibirlo como una oportunidad de diálogo sobre lo que se debe hacer para continuar avanzando hacia un futuro mejor.

El embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, dijo: “Creemos que el Informe Final de la Comisión de la Verdad es en realidad un punto de partida para que la sociedad retome la conversación sobre lo que nos ha pasado, enfocada en que no nos siga pasando, una gran oportunidad para tomar medidas y proponer ajustes y estrategias para las transformaciones de fondo que necesita el país”.

Hay que aclarar que el Informe Final no es un documento para esclarecer la verdad judicial de lo que ha ocurrido en el país en el marco del conflicto armado. No tiene carácter judicial, es decir, que no señalará a ningún responsable que no haya sido previamente juzgado por la justicia ordinaria.

Otro diplomático que se refirió a la presentación del Informe Final fue Bert Schoofs, embajador de Bélgica en el país:

“Sabemos la dificultad de cualquier sociedad para reconciliarse con un pasado tan duro, pero confiamos en que tanto el pueblo colombiano como sus dirigentes tendrán la fuerza y la sabiduría necesarias para utilizar el Legado de la Comisión y sus recomendaciones como bases para una paz verdaderamente estable y duradera”, dijo.

El informe fue elaborado con base en la diversidad étnica, de género y de las particularidades de los territorios colombianos. El documento cuenta con hallazgos, análisis, conclusiones, recomendaciones y propuestas surgidas del proceso de esclarecimiento y de escucha, toda la información contenida fue sometida a una etapa de contrastación.

Para la Comisión de la Verdad, el Informe Final y sus recomendaciones no tendrán un efecto inmediato en la transformación de los problemas que agobian al país, ni mucho menos en la terminación del conflicto armado.

Helena Storm es la embajadora de Suecia en Colombia y también compartió sus impresiones sobre el informe que será presentado el martes próximo.

“Suecia espera que el legado de la Comisión de la Verdad toque especialmente a la juventud, para construir su futuro, y a las víctimas para impulsar su reconciliación. El informe Final de la Comisión servirá además para dar el salto a un país más incluyente, en donde se reconozca la discriminación y la exclusión histórica que han tenido ciertas poblaciones. El país podrá, basado en todo lo escuchado de todas las orillas, y de los grupos que históricamente no han tenido acceso igualitario a los derechos, dignificar su historia”.

SEGUIR LEYENDO: