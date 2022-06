Las jugadas de Piqué, no precisamente en el campo de fútbol, para serle infiel a Shakira

Piqué y Shakira, las jugadas que habría utilizado el deportista para serle infiel a la cantante colombiana. (foto: Faro de Vigo)

La revista española Socialité fue la encargada de hacer un corto estudio para dar con las jugadas que realizaba Gerard Piqué y no precisamente en la cancha, para dar rienda suelta a las infidelidades que son noticia desde hace varias semanas. Una estrategia que armó el zaguero central para irse de fiesta y tener presuntamente, encuentros sexuales con otras mujeres.

Aunque han sido diferentes las versiones sobre la presunta infidelidad del central del Barcelona, una de las primeras que se escuchó fue la de Suzy Cortés, conocida como Miss Bum bum, quien mencionó que era él quien la llenaba de mensajes para que le mandara las medidas de sus glúteos y otras partes de su cuerpo.

Tiempo después se mencionó que el deportista estaría frecuentando a una modelo de 20 años, quien además trabajaba en un reconocido bar de Barcelona para costear algunos de sus gastos.

Posterior a estos rumores, una reconocida revista española reveló cómo eran los movimientos del perteneciente al club blaugrana, para poder cometer sus locuras en la noche, que era el momento perfecto para perderse del rastro de la cantante barranquillera y aprovechaba para encontrarse en secreto con otras mujeres sin ser captado por la prensa rosa.

Socialité reveló que el futbolista estaría disfrutando de su vida de soltero en Suiza.

Y es que para muchos no es verídica la información, pues era casi imposible que el zaguero catalán pasara desapercibido para los paparazzi, sin embargo, Socialité señaló que Piqué arribaba al lugar en taxi, por lo que sus carros de lujo no eran vistos por la zona y tampoco llegó a abrir los garajes de su mansión en Barcelona, para no alertar a su familia.

Le puede interesar: Con autorización de Junior, Miguel Borja volvió a ausentarse de los entrenamientos mientras resuelve su fichaje con River Plate

Por otro lado, la revista también comentó que el jugador “ingresaba por una puerta lateral, ubicada en una calle poco transitada. Y la dama en cuestión lo hacía por el acceso principal”.

Otra de las ‘jugaditas’ del futbolista al interior de su apartamento de soltero era que disponía de un salón rojo, al cual era él quien decidía las personas que podían ingresar, el espacio adaptado para algunos encuentros contaba con decoración similar a las visualizadas en la película 50 sombras de Grey, pues los periodistas del programa mencionaron que tenía cortinas rojas para hacer fiestas con modelos, compañeros de equipo e incluso, una regla irrompible era no usar celulares.

Uno de sus compañeros de escapadas era Riqui Puig, integrante de las filas del Barcelona de 23 años, 12 menos que Pique. Según el periodista Jordi Martin, los gastos de fiesta del zaguero no bajaban de los dos mil euros por noche, lo que quiere decir, que en una sola noche el futbolista podría derrochar cerca de 8 millones de pesos colombianos.

“Yo llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace… Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig. Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada. Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo gasta 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, aseguró el paparazzi Jordi Martín.

SEGUIR LEYENDO: