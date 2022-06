Hernán Darío Herrera se refirió al triunfo del Nacional: “Como entrenador y exjugador, es increíble lo que estoy viviendo”

Hernán Darío Herrera se perderá algunos partidos en el banquillo de Nacional. Foto: archivo

Atlético Nacional derrotó este miércoles por 3-1 al Deportes Tolima con un golazo desde el centro de la cancha del lateral Yerson Candelo, en el partido de ida de la final del Torneo Apertura, que se definirá en Ibagué el próximo domingo, en el estadio Manuel Murillo Toro, a las 7:00 p.m..

Tras finalizar el primer encuentro de esta final, el entrenador encargado de Atlético Nacional, Hernán Herrera, recibió a los medios de comunicación y habló sobre el partido y asombrado que estaba con la actuación de sus jugadores.

Herrera comenzó agradeciendo a los aficionados por su presencia en el Atanasio Girardot. “Quiero darle las gracias a toda la hinchada de Nacional. Lo que vivimos después de salir del hotel, en el camino, cuando salimos a la cancha, es inolvidable. Con lo que nos demostraron vamos para adelante. No hemos ganado nada, tenemos la mentalidad ganadora de un grupo unido y fuerte. Ya estamos tranquilos y vamos a pensar en la vuelta, tenemos al frente a un rival muy bravo”.

Luego, confesó que todo lo que ha pasado con su equipo en los últimos partidos ha sido un sueño. “Es un sueño que se vuelve realidad. Como entrenador y exjugador, es increíble lo que estoy viviendo con mi familia. Uno está tranquilo y está como arriba, hay algo que nos ayuda mucho. No sé si son los ángeles o qué, pero nos están ayudando. El gol de Candelo es un gol de campeón, él no se equivocó. La agarró muy bien, no lo va a olvidar nadie. Uno sale muy contento, esperamos seguir trabajando.

Tras el resultado, Atlético Nacional llegará a Ibagué con una ventaja, dos goles a favor, mientras que el Tolima tendrá que pelear por la remontada. Sobre esto, Herrera explicó que: “Un equipo necesitado va a ser el Tolima. Nosotros vamos tranquilos, pero lo vamos a tomar en serio, vamos por el título. Tenemos con qué, es un equipo que supo remontar un 1-0 en casa, pero veo que tienen la mentalidad alta. Con eso vamos a conseguir el título”.

Sobre el duelo de ida entre Atlético Nacional y Deportes Tolima

El Tolima fue el que abrió el marcador al 22 cuando el creativo Daniel Cataño mandó un centro en un tiro de esquina que se paseó por el área y golpeó en el estómago de Plata, que estaba solo frente a la portería de un Kevin Mier que no pudo hacer nada para evitar la anotación.

Cuando parecía que el primer tiempo iba a terminar 0-1, Candelo sacó un remate fortísimo que atajó Domínguez, pero que en el rebote le quedó a Banguero que celebró la igualdad ante su exequipo al minuto 43.

En la etapa complementaria, el partido se enredó pero llegó el gol de Candelo. El lateral le robó el balón en campo propio, a 58 metros de la portería rival, al venezolano Yohandry Orozco, vio a Domínguez salido y sin pensarlo dos veces sacó un derechazo con el que colgó al portero ecuatoriano, que no pudo alcanzar el balón y lo tuvo que sacar del fondo del arco.

Una de las últimas jugadas, un contragolpe que arrancó con un saque rápido de Mier, terminó con la anotación de Andrade, que en el mano a mano le cruzó el balón al portero Domínguez y puso a celebrar a los más de 40.000 aficionados que colmaron las tribunas del Atanasio Girardot.

