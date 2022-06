“En 2026 seremos el gobierno más votado”: Mauricio Hernández, hijo de Rodolfo

Tras conocerse el triunfo de Gustavo Petro sobre Rodolfo Hernández, uno de los asesores del ingeniero santandereano, Ángel Beccassino, afirmó que el exalcalde de Bucaramanga aceptaría la curul de oposición en el senado. “Rodolfo va a aceptar el puesto en el senado, y luego tomarás las decisiones que el decir, pero si se va a posicionar”, señaló Ángel Beccassino.

Aunque todavía es una incógnita si Rodolfo Hernández acepta su curul en el Senado de la República o no, luego de quedar segundo en las elecciones presidenciales del pasado 19 de junio, el excandidato presidencial ha estado alejado de los medios de comunicación y de las redes sociales después de la derrota electoral.

“Vamos a esperar primero a que sea notificado por parte de las autoridades electorales para tomar esa decisión”, comentó el candidato derrotado en entrevista con Blu Radio, días después de que la ciudadanía de Colombia eligiera a Gustavo Petro como el próximo presidente del país. De esta forma queda en veremos si llega o no al legislativo.

Mauricio Hernández Oliveros, uno de los tres hijos del exalcalde de Bucaramanga, tomó la vocería de su papá y en rueda de prensa agradeció por los más de 10 millones de votos que obtuvo en las elecciones del pasado domingo.

“Hago un llamado de unión a todos y cada uno en los que en cada rincón de Colombia decidieron apoyarnos. Hoy más que nunca debemos ser valientes y garantes para cuidar nuestra democracia”, dijo.

El menor de los hijos del matrimonio de Rodolfo Hernández con Socorro Oliveros dio pistas sobre el futuro político del movimiento político Liga Gobernantes Anticorrupción, por el cual su padre aspiró a la Presidencia de la República: “Es posible que hagamos un partido y yo creo que sí lo vamos a hacer, en las palabras de mi propia madre, el partido va a estar listo para todos los rodolfistas. “En 2026 seremos el gobierno más votado con diferencia más grande en la historia de Colombia”, puntualizó

Cuando fue preguntado del por qué de esta rueda de prensa, Hernández Oliveros aseveró que este pronunciamiento lo hace como ciudadano mostrando la tristeza que sintió ante la derrota del 19 de junio y destacó que el exalcalde de Bucaramanga jamás les fallará a sus votantes.

Le puede interesar: Jóvenes asesores de Rodolfo Hernández denunciaron ataques durante la campaña: “Nos decían prepagos”

Según le contó Jorge Figueroa, exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga durante el gobierno de Rodolfo Hernández, a Semana el ingeniero no tendría intenciones de ocupar la curul en el Congreso.

“Él me dijo que era como poner a Lionel Messi de arquero, que allá (en el Senado), no iba a sentirse bien y que no le aportaba ningún valor agregado al país que él fuera o no senador”, relató el dirigente santandereano al medio de comunicación.

Pero como en toda la campaña electoral varias versiones de los hechos rodean al político santandereano. Tras conocerse el triunfo de Gustavo Petro sobre Rodolfo Hernández, uno de los asesores del ingeniero santandereano, Ángel Beccassino, afirmó que el exalcalde de Bucaramanga aceptaría la curul de oposición en el senado. “Rodolfo va a aceptar el puesto en el senado, y luego tomarás las decisiones que el quiera pero si se va a posicionar”, señaló Ángel Beccassino.

Además, Beccassino comentó que en la última semana electoral se intensificaron las peleas en las dos campañas: “Ojalá lo que venga en adelante para Colombia sea lo que todos estamos esperando. Había un empate, faltó una presencia más fuerte en el aire. La decisión no era de parte mía, la estrategia de la campaña nunca fue jugar sucio y eso pudo afectar, la diferencia fue muy mínima. Cabe aclarar que, el país está muy dividido y muy polarizado”, dijo en una entrevista Beccassino para Caracol Radio.

SEGUIR LEYENDO: