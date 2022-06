El colombiano 6 Martínez forma parte de la ronda promocional de la serie de Netflix ‘Umbrella Academy’

Foto: Netflix.

La tercera temporada de The Umbrella Academy, la serie de Netflix basada en el cómic homónimo creado por Gerard Way, el vocalista de la banda norteamericana My Chemical Romance, que recién ha vuelto a los escenarios, en la que se sigue la historia de un grupo de superhéroes, nacidos todos el 1 de octubre de 1989, que fueron adoptados por el excéntrico millonario Sir Reginald Hargreeves, se estrenó en Colombia el pasado 10 de junio.

En las redes sociales circulan videos con fragmentos de la nueva entrega de la serie en la que se ve a Elliot Page en todo su esplendor. En estos nuevos episodios, los miembros de la Academia consiguieron detener el fin del mundo en el año 1963 y están de regreso en el presente. Pese a que consiguieron evitar el apocalipsis, no todo sigue su curso. Al regresar a su casa, se encuentran con que es el hogar de la Academia Sparrow, otro grupo de sujetos raros con superpoderes, pero más fríos que un témpano de hielo.

Iniciará la batalla entre los Umbrella y los Sparrow y pronto se darán cuenta de que su rivalidad es lo menos preocupante, pues, una vez más, el destino del mundo está en riesgo. ¿Podrán unir sus fuerzas para salvar a todos?

Como parte de la campaña de promoción de la serie en Latinoamérica, Netflix le ofreció al colombiano con el nombre más corto del país, el magdalenense 6 Martínez, hacer parte de un cameo para impulsar la tercera temporada. Unas semanas atrás recibió una llamada en la que le señalaban su interés en él, no solo por su nombre sino por su personalidad, y le proponían un monto económico bastante tentador.

Casi de inmediato, empacó sus maletas y se dirigió junto a su padre a la ciudad de Bogotá. Allí, la compañía trabajó con él durante extensas jornadas de grabación en las que fue posible ver su faceta actoral. El producto de ello ha estado circulando a través de las redes sociales de Netflix, un video de dos minutos y medio en el que el colombiano es el protagonista. Ya se ha hecho viral en Facebook.

El video muestra a 6 como un joven colombiano que tiene superpoderes y podría ser uno de los próximos miembros de la Academia Umbrella. A diferencia de los participantes reales de la producción de Netflix, el colombiano dice que sus poderes son más tradicionales, pero aún así logra ayudar a los demás.

En su relato, cuenta que sabe rescatar sombrillas olvidadas y logra levantar a los muertos con un caldo de pescado espectacular. Es el más rápido cediendo sillas en el autobús y en su vecindario es el más conocido. En el video aparece su padre, Rafael Martínez, y menciona que es un completo seguidor de su hijo y que para contar su historia en una serie se requerirían por lo menos tres temporadas. También aparece Harvin el joven, famoso por el video en el que dice que jamás volvería al pasado, no tiene a quién buscar allí.

Los comentarios en la publicación elogian a 6 por dejar de ser un adolescente introvertido de un pequeño municipio al sur del departamento de Magdalena para convertirse en un personaje nacional dispuesto a enfrentar cualquier reto. Algunos usuarios, incluso, se animaron a recomendarle a Netflix que le dedicara un documental sobre el boom nacional que ocasionó su nombre.

Al final del video, 6 invita a ver la nueva temporada de The Umbrella Academy y aclara que estará disponible siempre que lo necesiten, salvo si está viendo la serie.

