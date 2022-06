Margarita Rosa de Francisco envió mensaje contra los ataques en redes: “A mí no me gusta eso de restregarle a los perdedores una victoria”

La actriz celebró el triunfo de Gustavo Petro y aseguró que, "Prefiero pensar que se le abrió un camino a quienes no tenían un modo de salir del olvido". Foto: Instagram - @margaritarosadefrancisco

Durante las campañas electorales previas a los comicios que se llevaron a cabo el pasado domingo 19 de junio, varias figuras públicas estuvieron involucradas y demostraron abiertamente su apoyo para alguno de los candidatos Rodolfo Hernández o Gustavo Petro. Finalmente el candidato de Pacto Histórico se impuso en las elecciones con más de once millones de votos y se convirtió en el primer presidente de un movimiento alternativo en la historia del país, una decisión que celebró la actriz y presentadora, Margarita Rosa de Francisco.

La actriz, que es recordada por su participación en producciones como ‘Los pecados de Inés Hinojosa’, ‘Café con aroma de mujer’, ‘La Caponera’, ‘Garzón vive’, entre otras, fue una de las figuras públicas que más estuvo activa en las elecciones y no pudo ocultar su emoción tras conocer el resultado de los comicios. “¿¿¿¿Seguro no estamos celebrando antes de tiempo?????? Seguro???? Ayyy!!!”.

“Felicitaciones a nuestros presidente y vicepresidenta Gustavo Petro y Francia Márquez, y también a todos sus colaboradores. Felicito al país y a toda la gente que tanto ha luchado por vivir este momento. ¡Lo logramos!”, expresó en su cuenta de Twitter.

También puede leer: Germán Navas Talero y su sentido mensaje a Gustavo Petro: “Tú eras la concreción de mi sueño de la izquierda”

Pese a la victoria, también reflexionó sobre la situación que se presentó en medio de las elecciones en donde algunos se alejaron de otros debido a sus inclinaciones políticas. Por eso señaló que, “ganar no siempre deja buen sabor. Perder amigos por cuenta de una contienda política es horriblemente triste. Me sentiré ganadora cuando nos hayamos reconciliado. Cuando por fin nos sanemos”.

En otra publicación, Margarita Rosa de Francisco señaló que, “a mí no me gusta eso de restregarle a los perdedores una victoria. Mucho menos hablar en términos de “ganar y perder”. Prefiero pensar que se le abrió un camino a quienes no tenían un modo de salir del olvido estatal y que eso no significa cerrárselo a otros”.

Esto le puede interesar: Iván Cepeda anunció que la búsqueda de un acuerdo de paz será prioridad en el gobierno de Gustavo Petro

Sobre este último trino, una usuaria le respondió que, “lo puede decir usted porque no ha padecido las necesidades de la Colombia profunda. Los pueblos marginados tienen derecho a gritar que ganaron”, a lo que la actriz respondió, “Una cosa es celebrar y otra restregar, pero bueno. Los que nos contentamos haciendo sólo lo primero, bienvenidos”.

Con el triunfo en las urnas, Gustavo Petro hizo historia en el país al convertirse en el primer candidato de un movimiento alternativo en llegar a la presidencia. Tras conocer su triunfo, el líder del Pacto Histórico publicó en sus redes sociales: “Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazones de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas”

Por otra parte la vicepresidenta Francia Márquez aseguró en su cuenta de Twitter que, “el triunfo de hoy es un mandato histórico para transformar Colombia. Vamos por la dignidad, por la justicia social y ambiental, por nuestra libertad. Recibimos un compromiso de integridad y transparencia. Un mandato por la vida. Es #LaNuevaHistoria en #ElGobiernoDeVivirSabroso”.

SEGUIR LEYENDO: